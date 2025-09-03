Названа настоящая причина популярности хита «Третье сентября»

Песня «Третье сентября» шансонье Михаила Шуфутинского стала хитом благодаря мемам и интернету, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он назвал композицию посредственной с точки зрения хитовости.

Эта песня достаточно посредственная с точки зрения хитовости. С годами я не меняю своего мнения. Таких песен много, но Шуфутинский был, наверное, первым, кто на себе ощутил силу интернета. Хвала людям, создающим мемы, и соцсетям, благодаря которым это все завирусилось: Шуфутинский снова на коне и в своем почтенном возрасте может позволить себе то, чего не могут его ровесники без такого количества концертов, корпоративов и внимания прессы, — сказал Бабичев.

Он уточнил, что ажиотаж, который создается вокруг этой песни 3 сентября, можно сравнить со спросом на артиста в Новый год. При этом, по словам музыкального критика, в этом году шуток в Сети не так много из-за угасания тренда.

Ранее сообщалось, что Шуфутинский даст сольный концерт 3 сентября в Государственном Кремлевском дворце. Исполнитель хита «Третье сентября» может заработать около 36 млн рублей за шоу, которое соберет около шести тысяч зрителей.