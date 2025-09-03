Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 11:37

В МИД России указали на зависимость Зеленского от препаратов

Захарова заявила, что Зеленский серьезно зависим от неких препаратов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский серьезно зависим от каких-то препаратов, заявила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что это ни для кого не секрет. Захарова призвала разделять саму Украину и позицию Зеленского.

Он серьезно зависим от каких-то препаратов и, сколько примет, видимо, такова у него и риторика, — отметила представитель МИД.

Захарова обратила внимание, что употребление Зеленским «препаратов» подтверждается по видеозаписям, фотографиям и физиологическим признакам. По ее словам, по этой причине на заявления Киева ориентироваться не нужно. Однако, добавила Захарова, следует принимать сообщения Украины к сведению и идти «своим путем».

Ранее представитель МИД оценила сравнение Европы с жабой на дне колодца премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Захарова заявила, что политик попал в самую суть. По мнению дипломата, Фицо говорил об узости взгляда ЕС на мир.

Также Захарова подтвердила, что в Москве ждут президента США Дональда Трампа с ответным визитом. Дипломат напомнила, как российский лидер Владимир Путин пригласил коллегу в РФ по итогам саммита на Аляске.

Мария Захарова
МИД РФ
Владимир Зеленский
зависимости
