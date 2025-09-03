Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 10:35

Захарова оценила слова Фицо, сравнившего Европу с «жабой на дне колодца»

Захарова: Фицо попал в самую суть при сравнении Европы с жабой на дне колодца

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попал в самую суть, когда сравнил Европу с жабой на дне колодца, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, политик говорил про узость взгляда ЕС на мир и про «маленькую расщелину», в которую смотрят нынешние западноевропейские лидеры.

Он попал в самую суть, не про несчастное это существо он говорил, он говорил про узость взгляда на мир, понимаете? Про вот эту маленькую расщелину, в которую смотрят нынешние западноевропейские вождики, — пояснила дипломат.

Захарова убеждена, что политическое руководство Запада и Европы сузило до масштабов тоннеля пространство и угол обзора для тех, кому задает повестку. По мнению дипломата, лидер — это тот человек, который ведет за собой. Захарова подчеркнула, что в Европе за собой могут лишь утянуть на дно этого колодца из сравнения Фицо. Премьер Словакии озвучил такое мнение на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова Фицо о «жабе на дне колодца». Представитель Кремля посчитал, что премьер Словакии объяснил непонимание стран ЕС происходящего в мире.

МИД РФ
Мария Захарова
Роберт Фицо
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Строитель-мигрант приставал к 13-летней девочке и пытался увести ее в лес
Киев бросил иностранцев закрывать брешь на линии фронта
Путин встретил потомков советских маршалов на торжествах в Пекине
МИД России запросил у Китая разъяснения по безвизовому режиму
Странный ритуал помощников Ким Чен Ына в Пекине озадачил журналистов
Силовики ворвались в «резиновые» дачи с нелегалами в российском городе
В Казахстане сорвался концерт Макса Коржа
ЦБ России выступил против ограничений на вывоз золота физлицами
Музкритик раскрыл истинный смысл песни «Третье сентября» Шуфутинского
Россиянам дали совет, как распознать приближение инфаркта
Магнитные бури сегодня, 3 сентября: что завтра, высокое давление, боли
Удары по Украине сегодня, 3 сентября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мерц неожиданно отверг слова фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине
Появились кадры погони за водителем, в голову которого выстрелил инспектор
Экстремистские эскизы и татуировки выдали пособника РДК
Россияне раскупили все билеты на концерт Шуфутинского 3 сентября
Тяжелый военный самолет совершил аварийную посадку под Красноярском
В Киев неожиданно прибыл министр обороны европейской страны
Пожилой мужчина загорелся из-за увлажняющего крема
Трамп «вооружит» свою иммиграционную службу шпионским ПО
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.