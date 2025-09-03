Захарова оценила слова Фицо, сравнившего Европу с «жабой на дне колодца» Захарова: Фицо попал в самую суть при сравнении Европы с жабой на дне колодца

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попал в самую суть, когда сравнил Европу с жабой на дне колодца, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, политик говорил про узость взгляда ЕС на мир и про «маленькую расщелину», в которую смотрят нынешние западноевропейские лидеры.

Он попал в самую суть, не про несчастное это существо он говорил, он говорил про узость взгляда на мир, понимаете? Про вот эту маленькую расщелину, в которую смотрят нынешние западноевропейские вождики, — пояснила дипломат.

Захарова убеждена, что политическое руководство Запада и Европы сузило до масштабов тоннеля пространство и угол обзора для тех, кому задает повестку. По мнению дипломата, лидер — это тот человек, который ведет за собой. Захарова подчеркнула, что в Европе за собой могут лишь утянуть на дно этого колодца из сравнения Фицо. Премьер Словакии озвучил такое мнение на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова Фицо о «жабе на дне колодца». Представитель Кремля посчитал, что премьер Словакии объяснил непонимание стран ЕС происходящего в мире.