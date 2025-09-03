Безопасность детей в интернете: учеба в эпоху цифровых технологий

Начало учебного года всегда связано с большим количеством организационных мероприятий и решением бытовых вопросов еще до начала занятий. Этот период всегда отмечается родителями как наиболее тревожный с точки зрения подготовки ребенка, особенно если речь о начальной или средней школе: одежда, учебники, канцелярские принадлежности, запись в секции, новое расписание. Все это требует немало усилий и внимания ко множеству деталей. Помимо этого, в современных реалиях крайне важно проработать и такой аспект, как умение ребенка пользоваться цифровыми инструментами, так как без них уже невозможно представить ни учебу, ни общение.

Современные угрозы: почему интернет может быть небезопасен?

Сейчас дети проводят большую часть времени в виртуальном мире, пользуясь смартфонами, планшетами и компьютерами. Интернет открывает огромные возможности для саморазвития, учебы и развлечений, однако он таит в себе и опасности. Эта среда полна рисков и потенциальных угроз, которые сложно игнорировать.

Финансовые махинации: мошенники научились создавать фальшивые аккаунты и предлагать якобы выгодные покупки или выигрыши, используя детские доверчивость и любопытство.

Утечка личных данных: злоумышленники способны получить доступ к личным фотографиям, документам и даже банковской информации, если ребенок не соблюдает базовые принципы поведения в Сети.

Социальные ловушки: распространённые схемы вроде дружбы с несуществующими персонажами, псевдораспродажи игрушек или приглашение присоединиться к сообществам с бесплатными подарками привлекают детей, ставя их в потенциально опасные ситуации.

Кибербуллинг: агрессивное поведение сверстников или взрослых, направленное против конкретного ребенка, создает психологический дискомфорт и может привести к серьезным последствиям.

Поэтому в наши дни защита персональных данных пользователей — одна из ключевых задач развития, особенно когда речь идет о детях. Чтобы предупредить возникновение неприятных ситуаций, необходимо прививать молодому поколению основы правильного поведения в интернете.

Фото: Пресс-служба Сферума

Правила поведения в Сети: что важно знать детям и родителям?

Первое правило безопасного пребывания в интернете — не делись личной информацией с незнакомыми людьми. Ребенок должен осознавать, что нельзя раскрывать адрес проживания, номера телефонов, банковские реквизиты или секретные коды, полученные в СМС.

Второе правило касается перехода по ссылкам и скачивания файлов. Лучше избегать нажатия на рекламные баннеры и сторонние кнопки, которые обещают бесплатные подарки или бонусы. Часто они ведут на зараженные вирусами сайты или служат средством для хищения данных.

Третье правило — проявлять осмотрительность при общении с новыми друзьями в соцсетях и мессенджерах. Важно помнить, что внешность собеседника может быть ложью, а намерения — скрывать угрозу. Особенно опасно соглашаться на встречи в реальной жизни с человеком, которого знаешь лишь виртуально.

Четвертое правило — устанавливать сложные пароли и периодически их менять. Даже самые сильные пароли теряют надежность спустя некоторое время, поэтому лучше практиковать регулярную смену.

Эти базовые принципы помогут ребенку почувствовать себя уверенно и спокойно в виртуальном пространстве.

Продуктивные инструменты

Безусловно, безопасность должна быть главным критерием и при разработке цифровых образовательных платформ. Например, все данные пользователей «Сферума», который был создан при поддержке Минпросвещения и Минцифры РФ, хранятся на российских серверах, защищенных отечественными разработчиками, а приложение соответствует российским стандартам информационной безопасности и регулярно проходит тестирование на наличие уязвимостей.

К новому учебному году «Сферум» завершил интеграцию с национальным мессенджером MAX, в котором ребенку можно настроить безопасный режим, позволяющий защитить его от нежелательных сообщений и общения с мошенниками. Родители самостоятельно могут настраивать уровень конфиденциальности, контролируя взаимодействие своего ребенка с посторонними пользователями. Например, можно включить получение звонков только от проверенных контактов, отказаться от приглашений в группы от незнакомцев. Этот механизм помогает создать оптимальную цифровую среду, исключающую угрозы несанкционированного вмешательства.

Фото: Пресс-служба Сферума

Однако сам факт наличия подобной функции подчеркивает необходимость разъяснительной работы среди детей и подростков. Недостаточно просто включить защиту, необходимо объяснить ребенку, каким образом эта защита действует и почему ее соблюдение столь важно.

Практические рекомендации для родителей

Помимо общих рекомендаций, полезно применять конкретные методы, которые позволят усилить контроль и минимизировать риски:

Проверьте настройку возрастных ограничений на устройствах ваших детей. Большинство смартфонов имеют опции родительского контроля, способные заблокировать нежелательные сайты и игры.

Создавайте семейный договор об использовании интернета. Запишите четкие правила поведения в Сети и обсудите их с ребенком, чтобы он понимал границы дозволенного.

Установите программное обеспечение для отслеживания действий ребенка в интернете. Существуют специализированные утилиты, позволяющие видеть, какие сайты посещают дети и сколько времени они проводят в Сети.

Контролируйте социальные сети и игровые площадки, которые посещает ваш ребенок. Периодически проверяйте список друзей и подписчиков, обращая внимание на незнакомых людей.

Обязательно включите двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Это дополнительная мера защиты, повышающая шансы сохранить конфиденциальность данных.

Фото: Пресс-служба Сферума

Что важно сделать в новом учебном году?

Подводя итог, перечислим шаги, которые помогут начать учебный год грамотно и безопасно:

Проанализируйте состояние используемых устройств. Обновите антивирусные программы, установите свежие патчи и убедитесь, что оборудование настроено на безопасный режим работы.

Составьте четкий график посещения интернета и создайте семейные правила использования Сети.

Изучите настройки используемого оборудования и применяемых приложений, удостоверившись, что все меры безопасности включены.

Ознакомьтесь с функциями предлагаемой образовательной платформы, такой как «Сферум» в MAX, и включите безопасный режим для общения только с проверенными контактами.

Поговорите с ребенком о правилах поведения в интернете, расскажите о реальных примерах угроз и последствиях неправильного использования Сети.

Фото: Пресс-служба Сферума

Следуя этим простым рекомендациям, вы создадите прочный фундамент для безопасной и успешной учебы вашего ребенка в эру цифровых технологий.