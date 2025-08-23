Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Плотный ковер розовых и лиловых цветов: сейте в сентябре семенами в грунт

Арабис (резуха) — многолетник с массой преимуществ: морозостойкость, засухоустойчивость и цветение с апреля по июнь. Сейте в сентябре семенами в грунт и уже весной получите плотный ковер розовых, белых и лиловых цветов.

Его главные плюсы — быстрый рост, образует плотные куртины высотой 10–30 см, усыпанные цветами. Листья с серебристым опушением декоративны даже после цветения.

Для осенней посадки (сентябрь-октябрь) выберите солнечное место с дренированной почвой. Перекопайте землю, добавьте песок и горсть золы на 1 м². Семена заглубите на 0,5 см, расстояние между растениями — 20 см. Полейте и замульчируйте торфом. Уже весной арабис зацветет, не требуя особого ухода, кроме прополки и редкого полива в засуху.

