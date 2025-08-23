Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 08:00

Гортензии будут цвести до поздней осени! Проверенные подкормки садоводов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гортензии будут цвести до поздней осени! Делимся проверенными подкормками садоводов! Добиться роскошного и продолжительного цветения гортензий можно с помощью простых и доступных подкормок, которые найдутся в каждом доме. Эти методы, основанные на понимании потребностей растения, помогают кустам сохранять яркость красок до первых заморозков.

Гортензии, особенно крупнолистные (Hydrangea macrophylla), являются ацидофилами, то есть предпочитают кислую почву. Именно этот принцип лежит в основе популярного народного рецепта подкормки.

Проверенные методы ухода:

  • Кефир или сыворотка (2 литра на 10-литровое ведро воды) служат двойной цели: молочная кислота мягко подкисляет грунт, что необходимо для усвоения питательных веществ и яркого цвета соцветий, а лактобактерии подавляют развитие некоторых патогенных грибков в почве.
  • Слабый раствор лимонной кислоты (1 чайная ложка на 10 литров воды) или яблочного уксуса (100 мл на 10 литров) эффективно поддерживает оптимальный уровень кислотности (pH) почвы. Полив таким раствором рекомендуется каждые 3-4 недели в течение вегетационного периода.
  • Раствор марганцовки (бледно-розового цвета) используется 2-3 раза за сезон как внекорневая подкормка. Калия перманганат способствует укреплению тканей растения, повышая упругость побегов и устойчивость к болезням. Важно использовать слабую концентрацию, чтобы не вызвать ожог листьев.
  • Хлебная закваска, богатая дрожжами, стимулирует деятельность почвенных бактерий, улучшая структуру грунта и микробиологическую активность, что благотворно сказывается на развитии корневой системы.

Специалисты-агрономы напоминают, что народные средства эффективны для поддержания кислотности, они не заменяют собой полноценные минеральные подкормки. Для пышного цветения гортензии также необходимы сбалансированные удобрения с содержанием азота (весной), фосфора и калия (летом). Ключ к успеху — комплексный уход, правильное местоположение куста и регулярный полив. Простые «домашние» рецепты становятся идеальным дополнением к этому уходу, позволяя раскрыть всю красоту этого великолепного садового растения.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40 °C и цветет все лето!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
