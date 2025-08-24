Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Пелагея пропустила собственный концерт в Выборге

Пелагея не смогла попасть на концерт в Выборге из-за ограничений в Пулково

Певица Пелагея Певица Пелагея Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская певица Пелагея не смогла выступить на праздновании Дня города в Выборге из-за ограничений воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Исполнительница опубликовала видеообращение в социальных сетях, в котором объяснила причину своего отсутствия и принесла извинения жителям города.

Певица отметила, что предприняла все возможные попытки добраться до Выборга, но закрытое воздушное пространство сделало перелет из Москвы невозможным. Автомобильная поездка также не позволила бы прибыть вовремя из-за расстояния более 800 километров.

К моему великому сожалению, наши сегодняшние реалии диктуют свои правила. Небо над Санкт-Петербургом закрыто, и я не могу вылететь из Москвы. Я пыталась, клянусь, — объяснила певица.

Пелагея подчеркнула, что впервые за всю профессиональную карьеру столкнулась с подобной ситуацией. Она выразила надежду на будущую встречу с выборжцами.

Ограничения в аэропорту Пулково были введены 23 августа впервые за 20 дней на фоне атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область. Силы ПВО отразили воздушную угрозу, но это привело к задержке более 80 авиарейсов.

Ранее сообщалось, что авиакомпании «Россия» и «Победа» вынужденно вносят изменения в расписание полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Ограничения затрагивают аэропорты центральной части России, включая воздушную гавань Санкт-Петербурга.

