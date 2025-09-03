Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 11:45

Юрист вместе с охотником на педофилов намерены засудить онлайн-платформу

Блогер Law By Mike объединился с активистом Schleb, чтобы подать в суд на Roblox

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупный блогер Law By Mike объявил о сотрудничестве с активистом под ником Schleb для подачи коллективного иска против платформы Roblox. У себя на YouTube-канале юрист, представляющий интересы Schleb, сообщил, что в настоящее время ведет сотни дел о детях, пострадавших в этой игровой среде.

По словам Law By Mike, администрация Roblox пытается обеспечить проведение всех разбирательств в закрытом режиме, без публичного обсуждения инцидентов. Блогер заявил, что будет добиваться судебного разбирательства с компанией. Он также призвал всех пользователей, сталкивавшихся с домогательствами и насилием в игре, обращаться в судебные инстанции. По его мнению, только массовые иски могут заставить руководство платформы принять действенные меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних пользователей.

Ранее в Санкт-Петербурге посетитель торгового центра «Лондон Молл» приставал к школьнице 1 сентября. Мужчина насильно проник руками под юбку несовершеннолетней девочки. Преступник, находившийся в состоянии неадекватного поведения, был вооружен ножом, которым угрожал подбежавшим охранникам торгового комплекса. Ему удалось скрыться с места происшествия.

До этого в Пушкине мужчина вышел на балкон в обнаженном виде и фотографировал шестилетнюю девочку, игравшую во дворе дома. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция Пушкинского района в настоящее время устанавливает личность подозреваемого.

блогеры
юристы
игры
онлайн
педофилы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайцы изобрели революционный способ космической стирки
«200 млн гривен исчезли»: в Раде заявили о декорациях вместо укреплений
В Петербурге пенсионерка отсудила кредит у банка
Два самокатчика столкнулись на пустой дороге в Красном Селе
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
В Минобороны рассказали, какое положение занимают ВС России в Купянске
В Минздраве рассказали о динамике детской смертности в России
Россиянка ударилась головой о бассейн и заговорила на древнерусском языке
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.