Юрист вместе с охотником на педофилов намерены засудить онлайн-платформу Блогер Law By Mike объединился с активистом Schleb, чтобы подать в суд на Roblox

Крупный блогер Law By Mike объявил о сотрудничестве с активистом под ником Schleb для подачи коллективного иска против платформы Roblox. У себя на YouTube-канале юрист, представляющий интересы Schleb, сообщил, что в настоящее время ведет сотни дел о детях, пострадавших в этой игровой среде.

По словам Law By Mike, администрация Roblox пытается обеспечить проведение всех разбирательств в закрытом режиме, без публичного обсуждения инцидентов. Блогер заявил, что будет добиваться судебного разбирательства с компанией. Он также призвал всех пользователей, сталкивавшихся с домогательствами и насилием в игре, обращаться в судебные инстанции. По его мнению, только массовые иски могут заставить руководство платформы принять действенные меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних пользователей.

Ранее в Санкт-Петербурге посетитель торгового центра «Лондон Молл» приставал к школьнице 1 сентября. Мужчина насильно проник руками под юбку несовершеннолетней девочки. Преступник, находившийся в состоянии неадекватного поведения, был вооружен ножом, которым угрожал подбежавшим охранникам торгового комплекса. Ему удалось скрыться с места происшествия.

До этого в Пушкине мужчина вышел на балкон в обнаженном виде и фотографировал шестилетнюю девочку, игравшую во дворе дома. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция Пушкинского района в настоящее время устанавливает личность подозреваемого.