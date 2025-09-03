Кулак против западных санкций: кадры встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына
Владимир Путин и Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
В Пекине 3 сентября лидеры России и КНДР приняли участие в грандиозном параде, посвященном 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны. Владимир Путин и Ким Чен Ын вместе наблюдали за торжественным маршем, символизирующим единство стран.
После парада главы государств провели личную встречу в резиденции Дяоюйтай, обсудив укрепление стратегического партнерства и героизм северокорейских военных, участвовавших в освобождении Курской области по договору от 19 июня 2024 года.
Путин особо отметил мужество и высокую подготовку бойцов КНДР, подчеркнув их неоценимый вклад в разгром ВСУ под Курском. Лидеры также затронули вопросы военно-технического сотрудничества и экономических проектов, направленных на противодействие западным санкциям.
Как прошла встреча Путина и Кима, смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
Владимир Путин и Ким Чен Ын перед началом встречи в Пекине
Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Ким Чен Ын во время встречи с Владимиром Путиным в Пекине
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
