03 сентября 2025 в 11:31

Кулак против западных санкций: кадры встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына

Владимир Путин и Ким Чен Ын во время встречи в Пекине Владимир Путин и Ким Чен Ын во время встречи в Пекине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В Пекине 3 сентября лидеры России и КНДР приняли участие в грандиозном параде, посвященном 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны. Владимир Путин и Ким Чен Ын вместе наблюдали за торжественным маршем, символизирующим единство стран.

После парада главы государств провели личную встречу в резиденции Дяоюйтай, обсудив укрепление стратегического партнерства и героизм северокорейских военных, участвовавших в освобождении Курской области по договору от 19 июня 2024 года.

Путин особо отметил мужество и высокую подготовку бойцов КНДР, подчеркнув их неоценимый вклад в разгром ВСУ под Курском. Лидеры также затронули вопросы военно-технического сотрудничества и экономических проектов, направленных на противодействие западным санкциям.

Как прошла встреча Путина и Кима, смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
