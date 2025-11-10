Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 10:07

У собак и кошек стали чаще происходить сердечные приступы

Сердечные приступы у кошек и собак стали происходить чаще из-за истерик хозяев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сердечные приступы у кошек и собак стали происходить чаще из-за истерик и стресса у хозяев, сообщил Telegram-канал SHOT. Также они случаются из-за недостатка питания или скрытых заболеваний.

Как отметил канал, среди кошек наиболее подвержены сердечным приступам рэгдоллы, британцы и мейн-куны, среди собак — ретриверы, лабрадоры и овчарки. Число страдающих от заболеваний домашних питомцев выросло на 15%.

Врачи пояснили, что из-за стресса у хозяев у кошек и собак могут сужаться коронарные сосуды, это приводит к мелким инфарктам. Они рекомендуют делать животных УЗИ сердца сначала в шесть месяцев, после этого в год и потом по показаниям специалистов.

Ранее стало известно, что самыми редкими кличками кошек, хозяева которых обратились в государственные ветеринарные клиники Москвы в октябре, стали Степашка, Персей, Наполеон, Паскаль, Бамбуля, Василек и Виталик. В столичном комитете ветеринарии также рассказали и о необычных кличках собак. В их число вошли Баунти, Биткоин, Майбах, Забава Путятична, Зевс, Сумрак, Танго и Тиграна.

