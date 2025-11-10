Журналист-иноагент пытается спасти квартиру в Москве Mash: Глеб Пьяных хочет разделить квартиру в Москве с женой из-за долгов

Telegram-канал Mash сообщил, что бывший журналист НТВ Глеб Пьяных (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пытается спасти свою квартиру в Москве с помощью раздела имущества с супругой Эллой Бойко. По данным канала, жилплощадь могут забрать из-за накопившихся долгов.

Как сказано в публикации, на разделе имущества настаивает именно Бойко. По данным Mash, если у пары составлен брачный договор, то шансов на успех в суде больше, заседание назначено на декабрь.

Как утверждает Mash, долг у Пьяных образовался после ликвидации ИП. По данным канала, сейчас он составляет 5 млн рублей.