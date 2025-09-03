Депутат придумал особую схему показа западных и советских фильмов в России

В России необходимо маркировать все зарубежные и советские фильмы, в которых очерняется история или государственные деятели, рассказал NEWS.ru председатель партии «Коммунисты РФ» Сергей Малинкович. Он уточнил, что не поддерживает чрезмерные запреты, однако необходимо не дать зрителю запутаться.

Несмотря на большие изменения, произошедшие в нашей стране в последние три года, на телеэкранах и киноэкранах продолжают транслировать огромное количество американских и европейских фильмов. Кроме того, те или иные телеканалы, онлайн-кинотеатры показывают фильмы российского производства конца 80-х или начала 90-х годов, когда очернение советской истории и государственных деятелей или демонстрация человеческих пороков считались нормой. Не поддерживая практику чрезмерных запретов, я предложил тщательно отмаркировать всю теле- и кинопродукцию, чтобы зритель не запутался, — отметил Малинкович.

Депутат объяснил, что трансляция фильмов дружественных стран должна сопровождаться яркой заставкой и надписью «Фильм снят в дружественной России стране и рекомендуется к просмотру». Он отметил, что американские и европейские картины, напротив, должны помечаться плашкой «Фильм создан в недружественной стране и может содержать элементы лжи, враждебной пропаганды и чуждых нам ценностей» на черном экране.

Фильмы, снятые в ныне недружественных странах, но в период, когда они входили в состав социалистического лагеря, надо маркировать как «Фильм, снятый в период, когда страна-производитель проводила независимый курс и была союзником СССР». И, наконец, картины, созданные в России в период, когда страна находилась под влиянием западной пропаганды в 1988–2000 годах, надо маркировать так: «Фильм снят в годы перестройки» или же «Фильм снят в лихие 90-е и может очернять советскую действительность, историю и культуру России и СССР», — добавил Малинкович.

Он подчеркнул, что не следует доверять и восторгаться фильмами и сериалами из недружественных стран. Депутат пообещал направить обращение в Министерство культуры РФ и Роскомнадзор.

Ранее продюсер Игорь Толстунов заявил, что зарубежные киностудии со временем могут вернуться в Россию. По его словам, они составят серьезную конкуренцию отечественному кино, несмотря на текущие успехи наших фильмов в прокате.