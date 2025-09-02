Вуди Аллен рассказал, какого президента хотел бы снять в своем фильме

Режиссер Вуди Аллен выразил желание вновь пригласить президента США Дональда Трампа на съемки в одном из своих фильмов. Об этом он рассказал в подкасте с Биллом Маром Club Random. По его словам, с Трампом было очень легко работать.

Я один из немногих, кто может сказать, что он был режиссером Трампа. Я был режиссером Трампа [в фильме «Знаменитость»]. С ним было приятно работать, он был очень хорошим актером. Он был очень вежливым, все делал правильно и обладал настоящим чутьем на шоу-бизнес. Я мог бы снять его сейчас. Если бы он позволил мне снять его сейчас, когда он президент, думаю, я мог бы сотворить чудо, — прокомментировал режиссер.

Фильм Вуди Аллена «Знаменитость» был выпущен в 1998 году. В одном из эпизодов картины Дональд Трамп сыграл самого себя. Но это не единственный раз, когда президент США появлялся на экране. Ранее он исполнил роль владельца отеля в фильме «Один дома 2».

Ранее Аллен заявил, что не планирует снимать фильмы в России, так как пока не получал предложений о сотрудничестве. Однако если такие предложения поступят, он готов создать сценарий, отражающий положительные эмоции от пребывания в Москве и Санкт-Петербурге.