03 сентября 2025 в 13:09

Стали известны детали новых антироссийских санкций Британии

Зампремьера Татарстана Фазлеева попала под британские санкции

Великобритания расширила свой антироссийский санкционный список, включив в него ряд физических и юридических лиц, сообщается в официальном документе на сайте правительства Соединенного Королевства. Новые рестрикции подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения в юрисдикции страны.

В санкционный список был добавлен командир полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике Замид Чалаев. Помимо представителей Чечни, ограничительные меры были наложены на заместителя премьер-министра Татарстана Лейлу Фазлееву и министра по делам молодежи Татарстана Рината Садыкова.

Лондон также ввел санкции в отношении руководителя Федерального подросткового центра Валерия Майорова, заместителя директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Анастасии Аккуратовой, руководителя херсонского гуманитарного штаба «Детям — в руки» Натальи Тищенко и Александра Гурова. Данное решение расширяет предыдущие ограничительные меры, введенные британской стороной.

Ранее сообщалось, что Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани и против общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова. Уточнялось, что судам и самолетам, связанным с организацией, запрещено заходить в порты и аэропорты Великобритании, их могут задержать или снять с регистрации. Также запрещено оказывать им техническую помощь.

