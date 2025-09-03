Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 14:36

Назван высокопоставленный украинский политик, которому грозит ликвидация

Депутат Журавлев: Сырского могут ликвидировать из-за поражений ВСУ

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому грозит ликвидация из-за поражений украинской армии, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, киевская власть также не допустит, чтобы военачальник претендовал на пост президента Украины.

Сценарий опробован на Валерии Залужном (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru). Оказавшись в Лондоне, вне досягаемости украинских спецслужб, он вдруг обнаружил в себе политические амбиции. Заговорили даже о том, что, возможно, сменит [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru). Уверен, что в Киеве теперь учтут предыдущие ошибки и вслед за отставкой Сырского может последовать его физическая ликвидация. Из могилы он точно не сможет претендовать на кресло своего начальника, — сказал Журавлев.

По его словам, киевские власти хотят переложить на кого-нибудь ответственность за разгром ВСУ на фронте. Депутат напомнил, что Вооруженные силы Украины были вытеснены из Курской области.

Что кто-то должен нести ответственность за поражение ВСУ в весенне-летней кампании — российские войска выбили их из Курской области и успешно теснили по всем остальным фронтам. Зеленский должен остаться чистеньким — хотя бы для того, чтобы красоваться перед западными лидерами, — подытожил Журавлев.

Ранее Сырский сообщил, что ВСУ строят подземные укрытия для постоянного размещения военнослужащих. По его словам, это касается также учебных центров. Главком добавил, что войскам поручено сосредоточиться на развитии системы защитных сооружений и укрытий.

Александр Сырский
ВСУ
Киев
Украина
Россия
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай поразил гостей своим супероружием: как прошел парад победы в Пекине
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Мужчина покатался на «таблетке» и получил разрыв селезенки
Стало известно, ждать ли москвичам бабьего лета
Кабачковая икра — как паштет: ароматная закуска для бутербродов
Названы страшные для Украины последствия потери Купянска
«Находятся в хаосе»: на Западе сделали неожиданный вывод о работе RT
Уроженца Омска убили на фестивале в США
Раскрыты детали беседы Ким Чен Ына со спикером парламента Южной Кореи
Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией
Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса
Силовики в ходе масштабного рейда накрыли крупное убежище нелегалов
Американского телеведущего госпитализировали с малярией
Подростки уничтожили пластиковые трубы на 38 млн рублей
В России расшифровали мощный сигнал Китая Западу
Тихонов назвал главного позорника мирового биатлона
Блогер обратился к командованию ВС РФ с необычным предложением о геймерах
Мать орала, увидев автобус из морга: импотент зарезал сотрудницу кафе
В квартире известного юмориста обнаружили ценности на миллионы рублей
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Шебекино
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.