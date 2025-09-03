Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому грозит ликвидация из-за поражений украинской армии, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, киевская власть также не допустит, чтобы военачальник претендовал на пост президента Украины.

Сценарий опробован на Валерии Залужном (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru). Оказавшись в Лондоне, вне досягаемости украинских спецслужб, он вдруг обнаружил в себе политические амбиции. Заговорили даже о том, что, возможно, сменит [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru). Уверен, что в Киеве теперь учтут предыдущие ошибки и вслед за отставкой Сырского может последовать его физическая ликвидация. Из могилы он точно не сможет претендовать на кресло своего начальника, — сказал Журавлев.

По его словам, киевские власти хотят переложить на кого-нибудь ответственность за разгром ВСУ на фронте. Депутат напомнил, что Вооруженные силы Украины были вытеснены из Курской области.

Что кто-то должен нести ответственность за поражение ВСУ в весенне-летней кампании — российские войска выбили их из Курской области и успешно теснили по всем остальным фронтам. Зеленский должен остаться чистеньким — хотя бы для того, чтобы красоваться перед западными лидерами, — подытожил Журавлев.

Ранее Сырский сообщил, что ВСУ строят подземные укрытия для постоянного размещения военнослужащих. По его словам, это касается также учебных центров. Главком добавил, что войскам поручено сосредоточиться на развитии системы защитных сооружений и укрытий.