Президент Вьетнама заявил, что его страна дорожит помощью от СССР

Каждый житель Вьетнама дорожит помощью, которую в прошлом оказал СССР, заявил вьетнамский президент Лыонг Кыонг во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит РИА Новости, между Москвой и Ханоем налажены многолетние братские отношения.

Каждый житель Вьетнама дорожит той большой добросердечной помощью, которую нам оказывал Советский Союз и Россия раньше, когда мы боролись за свою свободу, и в настоящее время, когда мы строим свою страну, — отметил Кыонг.

До этого Путин отмечал, что взаимодействие России и Вьетнама в последние годы интенсифицируется. По словам лидера, речь идет о целом ряде направлений, все из них даже трудно перечислить.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в ходе переговоров президента РФ с зарубежными делегациями в Китае состоялся традиционный обмен подарками. Он подчеркнул, что многие иностранные представители преподнесли главе государства символические дары, в то время как российская сторона также вручила презенты партнерам через протокольные службы.