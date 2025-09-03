Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 16:22

Участнице Великой Отечественной войны из Калининграда исполнилось 102 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Калининградка Евдокия Валова отметила 102-й день рождения, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу областного правительства. Отмечается, что она является участницей Великой Отечественной войны.

Валова родилась на Украине. В начале ВОВ она добровольно пошла в Красную армию. На фронте она участвовала в спасении бойцов. В 2011 году участница ВОВ переехала в Калининград.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России осталось чуть более 10 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Он отметил, что общее число ветеранов, включая жителей блокадного Ленинграда, Севастополя, Сталинграда и тружеников тыла, составляет около 300 тысяч человек.

