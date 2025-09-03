Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 16:40

В Госдуме назвали эффективные меры против алиментщиков

Депутат Бессараб: лучше всего на алиментщиков влияет запрет на выезд за границу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На неплательщиков алиментов лучше всего влияют запреты на выезд за границу и пользование автомобилем, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. В разговоре с НСН парламентарий подчеркнула, что зачастую у тех, кто отказывается содержать собственных детей, есть имущество. По ее мнение, вводить принудительное трудоустройство не имеет смысла.

Дело в том, что те, кто отказывается оплачивать содержание своих детей, как правило, люди с имуществом. Как показывает практика, наиболее доходчивая мера, это, как ни странно, запрет на выезд за границу. Казалось бы, у папы нет денег на собственного ребенка, но на отдых имеются, — заявила она.

Юрист Александр Хаминский ранее заявил, что единый реестр должников по алиментам нацелен на упорядочение информации о неплательщиках и ужесточение мер по взысканию задолженностей. Перечень объединил в себе информацию из ФССП, судов и госорганов.

До этого юрист Евгения Данилова сообщила, что выявить реальный доход отца, уклоняющегося от уплаты алиментов, можно с помощью банковских выписок и других документов, подтверждающих фактические доходы. В таких случаях мать ребенка может обратиться в суд.

алименты
Госдума
выезд
россияне
