Рейтинг Макрона рухнул до рекордно низкой отметки с 2017 года Le Figaro: рейтинг одобрения Макрона рухнул до рекордно низких 15%

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона рухнул до рекордно низкой отметки за все время его нахождения на посту с 2017 года, сообщает журнал Le Figaro Magazine со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической службой Verian. В частности, показатели упали на 6%, достигнув 15%. Опрос проводился среди тысячи французов старше 18 лет.

Рейтинг доверия главе государства упал на шесть пунктов и достиг самого низкого уровня с 2017 года: 15%! – говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что уровень недоверия французов по отношению к Макрону достиг 80%. Такой результат оказался худшим со дня его избрания. Журналисты констатировали, что положение Макрона хуже, чем было на пике кризиса «желтых жилетов» в 2018 году. Тогда французского лидера поддерживали 20% граждан.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев предположил, что политика Макрона может привести к мятежам и бунтам среди французов с требованием отставки главы государства. Он напомнил, что в истории страны есть примеры свержения правителей.