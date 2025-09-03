Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 14:46

Рейтинг Макрона рухнул до рекордно низкой отметки с 2017 года

Le Figaro: рейтинг одобрения Макрона рухнул до рекордно низких 15%

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона рухнул до рекордно низкой отметки за все время его нахождения на посту с 2017 года, сообщает журнал Le Figaro Magazine со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологической службой Verian. В частности, показатели упали на 6%, достигнув 15%. Опрос проводился среди тысячи французов старше 18 лет.

Рейтинг доверия главе государства упал на шесть пунктов и достиг самого низкого уровня с 2017 года: 15%! говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что уровень недоверия французов по отношению к Макрону достиг 80%. Такой результат оказался худшим со дня его избрания. Журналисты констатировали, что положение Макрона хуже, чем было на пике кризиса «желтых жилетов» в 2018 году. Тогда французского лидера поддерживали 20% граждан.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев предположил, что политика Макрона может привести к мятежам и бунтам среди французов с требованием отставки главы государства. Он напомнил, что в истории страны есть примеры свержения правителей.

Франция
Эммануэль Макрон
рейтинги
опросы
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина покатался на «таблетке» и получил разрыв селезенки
Стало известно, ждать ли москвичам бабьего лета
Кабачковая икра — как паштет: ароматная закуска для бутербродов
Названы страшные для Украины последствия потери Купянска
«Находятся в хаосе»: на Западе сделали неожиданный вывод о работе RT
Уроженца Омска убили на фестивале в США
Раскрыты детали беседы Ким Чен Ына со спикером парламента Южной Кореи
Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией
Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса
Силовики в ходе масштабного рейда накрыли крупное убежище нелегалов
Американского телеведущего госпитализировали с малярией
Подростки уничтожили пластиковые трубы на 38 млн рублей
В России расшифровали мощный сигнал Китая Западу
Тихонов назвал главного позорника мирового биатлона
Блогер обратился к командованию ВС РФ с необычным предложением о геймерах
Мать орала, увидев автобус из морга: импотент зарезал сотрудницу кафе
В квартире известного юмориста обнаружили ценности на миллионы рублей
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Шебекино
«Уже надоела»: Захарова оценила возможную продажу Сафонова из-за украинца
В Федерации альпинизма ответили на сообщение Бони о гибели Наговициной
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.