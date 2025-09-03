Браконьер пойдет под суд в российском регионе Жителя ЯНАО могут посадить на пять лет за незаконную добычу лосей

Мужчина незаконно добыл двух лосей на территории охотничьих угодий Красноселькупского района ЯНАО, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру региона. Отмечается, что житель села Толька предстанет перед судом за браконьерство, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщается, злоумышленника задержали на Ямале еще в марте. Мертвого лося инспекторы по охране биоресурсов ЯНАО обнаружили в Надымском районе недалеко от поселка Пангоды. По следам они вышли на избушку, где нашли части туши. Ущерб оценили в 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что на базе отдыха «Кутанга» в Читинском округе браконьеры застрелили марала. Еще два благородных оленя пропали, уточнили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».