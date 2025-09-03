Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 13:03

Браконьер пойдет под суд в российском регионе

Жителя ЯНАО могут посадить на пять лет за незаконную добычу лосей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина незаконно добыл двух лосей на территории охотничьих угодий Красноселькупского района ЯНАО, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру региона. Отмечается, что житель села Толька предстанет перед судом за браконьерство, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщается, злоумышленника задержали на Ямале еще в марте. Мертвого лося инспекторы по охране биоресурсов ЯНАО обнаружили в Надымском районе недалеко от поселка Пангоды. По следам они вышли на избушку, где нашли части туши. Ущерб оценили в 1 млн рублей.

Ранее стало известно, что на базе отдыха «Кутанга» в Читинском округе браконьеры застрелили марала. Еще два благородных оленя пропали, уточнили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

браконьеры
суды
лоси
ЯНАО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Раскрыта судьба пропавшего в Сочи альпиниста
В Бурятии ответили Дерипаске на идею «закрыть» Байкал
Пожилую женщину спас суд после взятия кредита под 27%
Зеленский пообещал «ощутимое усиление» Украины
Неадекват с двумя ножами зарезал девушку под крики о проблемах с потенцией
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.