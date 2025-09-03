В российском городе груженая фура провалилась в яму В Екатеринбурге груженая фура провалилась в яму во время ремонтных работ

В Екатеринбурге груженая фура провалилась в яму во время ремонтных работ, сообщил Telegram-канал Ural Mash. Инцидент произошел на улице Амундсена.

Как отметил канал, в то время, как рабочие чинили теплотрассу, грузовик с камнями внезапно ушел под землю. К настоящему моменту фуру пока не удалось вытащить из ямы.

Ранее в Амурской области спасли девочку, которая провалилась в котлован с промышленными отходами на территории заброшенного предприятия. Спасательная операция была проведена силами специалистов пожарной части села Тамбовка. Медицинское освидетельствование подтвердило, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого трехлетний ребенок погиб после падения в выгребную яму в селе Поселье в Бурятии. По данным следствия, он пришел в гости к родственникам, проживающим по соседству, и играл там с подружкой. В ходе игры дети открыли деревянную крышку отстойника, и ребенок провалился внутрь. Взрослые попытались оказать первую помощь, однако привести мальчика в чувство не удалось. В больнице врачи боролись за его жизнь еще три дня, но спасти ребенка не смогли.