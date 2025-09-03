Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:42

В российском городе груженая фура провалилась в яму

В Екатеринбурге груженая фура провалилась в яму во время ремонтных работ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге груженая фура провалилась в яму во время ремонтных работ, сообщил Telegram-канал Ural Mash. Инцидент произошел на улице Амундсена.

Как отметил канал, в то время, как рабочие чинили теплотрассу, грузовик с камнями внезапно ушел под землю. К настоящему моменту фуру пока не удалось вытащить из ямы.

Ранее в Амурской области спасли девочку, которая провалилась в котлован с промышленными отходами на территории заброшенного предприятия. Спасательная операция была проведена силами специалистов пожарной части села Тамбовка. Медицинское освидетельствование подтвердило, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого трехлетний ребенок погиб после падения в выгребную яму в селе Поселье в Бурятии. По данным следствия, он пришел в гости к родственникам, проживающим по соседству, и играл там с подружкой. В ходе игры дети открыли деревянную крышку отстойника, и ребенок провалился внутрь. Взрослые попытались оказать первую помощь, однако привести мальчика в чувство не удалось. В больнице врачи боролись за его жизнь еще три дня, но спасти ребенка не смогли.

Россия
Екатеринбург
грузовики
ямы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Раскрыта судьба пропавшего в Сочи альпиниста
В Бурятии ответили Дерипаске на идею «закрыть» Байкал
Пожилую женщину спас суд после взятия кредита под 27%
Зеленский пообещал «ощутимое усиление» Украины
Неадекват с двумя ножами зарезал девушку под крики о проблемах с потенцией
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.