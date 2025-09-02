Саммит ШОС — 2025
«Ничто не вечно»: российскому кино предрекли новую волну конкуренции

Продюсер Толстунов допустил возвращение зарубежных киностудий в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зарубежные киностудии со временем могут вернуться в Россию, считает продюсер Игорь Толстунов в комментарии ТАСС. По его словам, при этом они составят серьезную конкуренцию отечественному кино, несмотря на текущие успехи фильмов в прокате.

Ничто не вечно под луной, так что и это пройдет. И, конечно, все будет. Если они вернутся, то составят огромную конкуренцию российскому кино, безусловно, — отметил Толстунов.

Продюсер добавил, что в настоящий момент зрители ходят в кино реже, чем до пандемии. По его мнению, это связано также с ростом цен на билеты.

Тем не менее российское кино тоже стало производить достаточное количество картин, которые могут собирать миллиарды в залах. У нас порядка пяти — семи фильмов-миллиардников в год есть, — заключил Толстунов.

Ранее сообщалось, что компания ExxonMobil рассматривает возможность возвращения к проекту «Сахалин‑1» в России. По данным источников, ее руководство обратилось к Белому дому за поддержкой и обсуждало этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, увязывая возвращение с мирным процессом по Украине и одобрением со стороны Москвы и Вашингтона.

кино
Россия
культура
киностудии
