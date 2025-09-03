Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР Депутат Вассерман: СССР получил от Финляндии все, что было в требованиях

СССР еще в 1939 году получил от Финляндии все, что было предусмотрено в требованиях, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. При этом, по его словам, взамен Советский Союз пообещал отдать земли на севере Карелии, вдвое больше той территории, которую требовали от Хельсинки.

Финны уверяют, что мы хотели полностью захватить Финляндию, но не получилось — значит, мы проиграли. При этом мы четко выдвинули свои требования еще на переговорах в 1939 году и получили все, что было предусмотрено, взамен пообещав изрядные земли на севере Карелии, вдвое больше той территории, которую требовали, причем имея на то историческое обоснование. Те земли, которые мы предлагали Финляндии в порядке компенсации в мирных переговорах, мы, естественно, не отдали после поражения финнов в войне. Так спрашивается, кто же все-таки победил? — сказал Вассерман.

Он уточнил, что в некотором плане Финляндия все же победила, когда напала на СССР вместе с немцами. По легенде, отметил Вассерман, финны только отняли принадлежавшие им земли и не пошли дальше. Однако, подчеркнул депутат, они не двинулись вглубь СССР только потому, что не смогли.

В 1944 году они вышли из войны с нами, выгнали немецкие войска со своей территории и после этого вели с СССР активную торговлю. Финляндия, до войны нищая, голая, босая, даже по сравнению с нами резко поднялась. Финны, благодаря своему нейтралитету и мирной политике, расцвели не только в экономическом отношении, но и политически стали примером для множества стран. Благодаря тому, что мы их победили, они стали жить намного лучше, чем до своего поражения. В этом смысле можно считать, что они тоже выиграли, — заключил парламентарий.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Финляндии Александра Стубба о якобы победе страны над Советским Союзом в 1944 году являются «каким-то мракобесием». Она задалась вопросом, как финны все еще терпят своего лидера.