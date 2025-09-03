Вассерман ответил, как избежать заявлений Украины о победе над РФ после СВО Вассерман: ликвидация Украины пресечет возможные заявления Киева о победе над РФ

Только полная ликвидация Украины позволит избежать возможных заявлений Киева о победе над Россией по завершении специальной военной операции, высказался NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, Украина изначально была задумана как антироссийский инструмент, направленный на массовый террор против русского большинства украинских жителей.

Избежать заявлений Украины о ее победе можно одним единственным способом — террористическая организация Украина должна быть ликвидирована полностью. Украина изначально задумана как антирусский инструмент, и исторический опыт давно и однозначно доказал — любая попытка осуществить польскую фальшивку «Украина — не Россия» неизбежно оборачивается массовым террором против русского большинства жителей тех земель, где эту фальшивку пытаются осуществить, — высказался Вассерман.

Он подчеркнул, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию именно в связи с очередной волной террора. Парламентарий напомнил, что на протяжении восьми лет Украина применяла вооруженную агрессию против жителей Донбасса, называя их своими гражданами, при этом обращаясь с ними хуже, чем с явными врагами в войне.

Именно поэтому Украина должна быть полностью ликвидирована. Лозунг «Украина — не Россия» должен быть признан не только фальшивкой, но и призывом к террору. Соответственно, никаких вопросов о том, кто победил, не должно возникать больше ни у кого, — заключил Вассерман.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай и Венгрия должны повлиять на Россию. Он обратился к Будапешту и Пекину с просьбой предпринять конкретные шаги для прекращения боевых действий.