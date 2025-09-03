Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 13:08

Вассерман ответил, как избежать заявлений Украины о победе над РФ после СВО

Вассерман: ликвидация Украины пресечет возможные заявления Киева о победе над РФ

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Только полная ликвидация Украины позволит избежать возможных заявлений Киева о победе над Россией по завершении специальной военной операции, высказался NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, Украина изначально была задумана как антироссийский инструмент, направленный на массовый террор против русского большинства украинских жителей.

Избежать заявлений Украины о ее победе можно одним единственным способом — террористическая организация Украина должна быть ликвидирована полностью. Украина изначально задумана как антирусский инструмент, и исторический опыт давно и однозначно доказал — любая попытка осуществить польскую фальшивку «Украина — не Россия» неизбежно оборачивается массовым террором против русского большинства жителей тех земель, где эту фальшивку пытаются осуществить, — высказался Вассерман.

Он подчеркнул, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию именно в связи с очередной волной террора. Парламентарий напомнил, что на протяжении восьми лет Украина применяла вооруженную агрессию против жителей Донбасса, называя их своими гражданами, при этом обращаясь с ними хуже, чем с явными врагами в войне.

Именно поэтому Украина должна быть полностью ликвидирована. Лозунг «Украина — не Россия» должен быть признан не только фальшивкой, но и призывом к террору. Соответственно, никаких вопросов о том, кто победил, не должно возникать больше ни у кого, — заключил Вассерман.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай и Венгрия должны повлиять на Россию. Он обратился к Будапешту и Пекину с просьбой предпринять конкретные шаги для прекращения боевых действий.

СВО
Украина
Россия
войны
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маринованные огурцы по-фински с горчицей: вкусная заготовка на зиму
Вода Сасси для похудения — жиросжигающий коктейль с лимоном
Готовим оладьи из кабачков по классическому рецепту
Число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей резко возросло
Рецепт маринованных огурцов по-болгарски: сладкие и ароматные
Стало известно, как «лабубу» и «окак» захватили русский язык в 2025 году
Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.