20 августа 2025 в 16:19

Что делать с грядкой после картошки: секрет огородника без навоза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После уборки картофеля почва часто остаётся обеднённой, но восстановить её плодородие можно без тонны навоза. Достаточно посеять белую горчицу или рожь — они улучшают структуру земли и обогащают её органикой.

Семена нужно равномерно разбросать по участку и слегка заделать граблями. Уже через пару недель сидераты взойдут, а к зиме образуют защитный слой.

Горчица быстро наращивает зелёную массу и подавляет развитие вредителей и болезней, а рожь формирует мощную корневую систему, которая рыхлит грунт.

Сеять сидераты лучше сразу после уборки картофеля, пока почва тёплая и влажная. Затягивание сроков снижает эффективность. Горчицу нужно скашивать при высоте 20–30 см до появления бутонов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зелёную массу заделывают в почву весной, перед посадкой новых культур, это будет отличное органическое удобрение. Можно смешивать семена горчицы и ржи, чтобы усилить эффект.

Если зима малоснежная, оставьте скошенные растения на поверхности — они будут работать как мульча. Ранней весной участок перекапывают с зелёной массой минимум за 3 недели до посадки.

Не высаживайте картофель или другие паслёновые на этом месте в следующем сезоне. Лучше выбрать тыквенные или бобовые — они порадуют богатым урожаем.

картофель
урожай
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
