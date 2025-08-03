Перчики в заливке — объедение! Вкусная закатка на зиму

Перчики в заливке — объедение! Вкусная закатка на зиму

Перчики в заливке — объедение! Вкусная закатка на зиму! Эти ароматные остро-сладкие перчики станут любимой заготовкой в вашей коллекции рецептов. Нежные, насыщенные вкусом — они идеально подходят к мясу, гарнирам или просто на свежий хлеб.

Ингредиенты

Перец болгарский — 3 кг

Томатная паста — 0,5 кг

Растительное масло — 1 ст.

Вода — 2 ст.

Сахар — 1 ст.

Соль — 2 ст. л.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Чеснок — 4 зубчика

Приготовление

Перцы тщательно моем, удаляем семена и нарезаем крупными дольками по четыре — шесть частей. В кастрюлю выкладываем все ингредиенты, кроме перцев, и тщательно перемешиваем. Затем добавляем нарезанные перцы, ставим на средний огонь и после закипания варим 20 минут. Горячие перцы раскладываем по предварительно стерилизованным банкам, закатываем крышками, переворачиваем и укутываем одеялом до полного остывания.

Эти перчики получаются невероятно ароматными и вкусными — попробуйте и убедитесь сами!

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.