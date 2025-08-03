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03 августа 2025 в 09:00

Перчики в заливке — объедение! Вкусная закатка на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перчики в заливке — объедение! Вкусная закатка на зиму! Эти ароматные остро-сладкие перчики станут любимой заготовкой в вашей коллекции рецептов. Нежные, насыщенные вкусом — они идеально подходят к мясу, гарнирам или просто на свежий хлеб.

Ингредиенты

  • Перец болгарский — 3 кг
  • Томатная паста — 0,5 кг
  • Растительное масло — 1 ст.
  • Вода — 2 ст.
  • Сахар — 1 ст.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Уксус 9% — 1 ст. л.
  • Чеснок — 4 зубчика

Приготовление

  1. Перцы тщательно моем, удаляем семена и нарезаем крупными дольками по четыре — шесть частей. В кастрюлю выкладываем все ингредиенты, кроме перцев, и тщательно перемешиваем. Затем добавляем нарезанные перцы, ставим на средний огонь и после закипания варим 20 минут.
  2. Горячие перцы раскладываем по предварительно стерилизованным банкам, закатываем крышками, переворачиваем и укутываем одеялом до полного остывания.

Эти перчики получаются невероятно ароматными и вкусными — попробуйте и убедитесь сами!

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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