Перчики в заливке — объедение! Вкусная закатка на зиму! Эти ароматные остро-сладкие перчики станут любимой заготовкой в вашей коллекции рецептов. Нежные, насыщенные вкусом — они идеально подходят к мясу, гарнирам или просто на свежий хлеб.
Ингредиенты
- Перец болгарский — 3 кг
- Томатная паста — 0,5 кг
- Растительное масло — 1 ст.
- Вода — 2 ст.
- Сахар — 1 ст.
- Соль — 2 ст. л.
- Уксус 9% — 1 ст. л.
- Чеснок — 4 зубчика
Приготовление
- Перцы тщательно моем, удаляем семена и нарезаем крупными дольками по четыре — шесть частей. В кастрюлю выкладываем все ингредиенты, кроме перцев, и тщательно перемешиваем. Затем добавляем нарезанные перцы, ставим на средний огонь и после закипания варим 20 минут.
- Горячие перцы раскладываем по предварительно стерилизованным банкам, закатываем крышками, переворачиваем и укутываем одеялом до полного остывания.
Эти перчики получаются невероятно ароматными и вкусными — попробуйте и убедитесь сами!
Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.