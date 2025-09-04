Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 17:56

«Представьте»: глава РФПИ нарисовал «картинку дружбы» с участием США

Глава РФПИ Дмитриев опубликовал в X картинку с США в роли участника саммита ШОС

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X изображение с США в роли участника саммита ШОС. На «картинке дружбы» в виде животных представлены разные страны, включая Индию, Россию и Китай.

Представьте, — написал Дмитриев.

Россия на картинке представлена в виде медведя. Индию изобразили как тигра, а Китай — как панду. США достался образ орла. Все животные в публикации радостно улыбаются, сидя с чаем за большим самоваром. Над каждым из них висит флаг соответствующей страны.

Ранее политолог Станислав Ткаченко заявил, что саммит ШОС и военный парад в Пекине вызвали недовольство президента США Дональда Трампа. По его словам, глава Белого дома осознал, как в Евразии консолидировались силы, желающие развиваться отдельно от Вашингтона, а также в «заговоре» против Соединенных Штатов.

В Госдуме заявили, что главу евродипломатии Каю Каллас посетило осознание неизбежности крушения монополистских «правил» коллективного Запада. Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что этим сейчас занимаются Россия, Китай и партнеры из стран Глобального Юга.

