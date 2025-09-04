Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 03:46

«В истерике»: в ГД раскрыли реакцию Каллас на итоги саммита ШОС

Слуцкий: Каллас посетило осознание неизбежности крушения порядков Запада

Кая Каллас Кая Каллас Фото: European Union/Global Look Press

Главу евродипломатии Каю Каллас наконец посетило осознание неизбежности крушения тех самых монополистских «правил», выдуманных коллективным Западом, завил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Он пояснил, что именно этим сейчас занимаются Россия, Китай и партнеры из стран Глобального Юга.

Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае. Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще «прямой вызов» «миропорядку, основанному на правилах, — констатировал политик.

Слуцкий добавил, что эра доминирования «золотого миллиарда» уходит на свалку истории. И это не результат заговора, а естественный исторический процесс, подчеркнул он.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций ЕС против России. В частности, высокопоставленная чиновница отметила, что Европейский союз продолжит давить на российскую сторону, пока продолжается конфликт на Украине.

Тем временем Каллас признала, что принимать новые санкции против России становится с каждым разом труднее. По ее словам, блокировка одним членом ЕС одобренного остальными 26 сторонами решения является недемократичной.

Кая Каллас
Леонид Слуцкий
Европа
Россия
