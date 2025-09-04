В Совфеде осадили Рютте за слова об иностранных военных на Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров резко раскритиковал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия не имеет права голоса при обсуждении размещения иностранного контингента на территории Украины. Сенатор охарактеризовал текущую политику Альянса как лишенной стратегической перспективы, передает Lenta.ru.

Теперь они заявляют, что Россия не имеет права голоса. А они какое имеют право голоса? Я думаю, что Россия свое право всегда докажет любыми имеющими способами, — высказался сенатор.

Джабаров подчеркнул, что Россия начала Спецоперацию именно из-за угрозы появления сил НАТО на территории Украины. Он добавил, что главное требование Москвы — Киев не должен присоединяться к военным альянсам.

