04 сентября 2025 в 18:03

В Совфеде осадили Рютте за слова об иностранных военных на Украине

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров резко раскритиковал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия не имеет права голоса при обсуждении размещения иностранного контингента на территории Украины. Сенатор охарактеризовал текущую политику Альянса как лишенной стратегической перспективы, передает Lenta.ru.

Теперь они заявляют, что Россия не имеет права голоса. А они какое имеют право голоса? Я думаю, что Россия свое право всегда докажет любыми имеющими способами, — высказался сенатор.

Джабаров подчеркнул, что Россия начала Спецоперацию именно из-за угрозы появления сил НАТО на территории Украины. Он добавил, что главное требование Москвы — Киев не должен присоединяться к военным альянсам.

Ранее представители СВР РФ заявили, что канцлер Германии с детства одержим стремлением к реваншу за поражение нацистской Германии от СССР. В ведомстве отметили, что резкая антироссийская риторика Мерца вызывает недоумение у многих европейских экспертов на фоне усилий Москвы и Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине.

