05 сентября 2025

Выживает при посадке в дождливый сентябрь и пышно цветет: чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астильба — чудо-многолетник, который не только выживает при посадке в дождливый сентябрь, но и пышно цветет. Она не боится сорняков, растет в тени и на переувлажненных почвах.

Ее корневища обожают сырую почву и быстро укореняются даже в периоды затяжных дождей, а морозостойкость до -37 °C позволяет пережить любую зиму без укрытия. При посадке просто выкопайте яму в 2 раза больше корневой системы, добавьте компост и горсть костной муки, установите растение так, чтобы почки возобновления были заглублены на 4–5 см, и обильно полейте.

Уже в июне астильба выпустит пушистые метелки соцветий белого, розового или карминного оттенков, которые будут радовать 6–8 недель. Это идеальный выбор для регионов с дождливой осенью и непредсказуемым климатом!

Ранее были названы многолетники, которые цветут даже после возвратных заморозков.

Дарья Иванова
Д. Иванова
