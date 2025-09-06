Саммит ШОС — 2025
Заливной пирог с консервой, рисом и жареным луком — сытный и простой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заливной пирог с рыбной консервой, рисом и жареным луком! Ароматный, сытный и невероятно вкусный пирог, который станет любимым блюдом всей семьи! Нежное тесто с хрустящей корочкой и сочная начинка с консервированной рыбой, рисом и яйцами — идеальный вариант для обеда или ужина.

Ингредиенты для теста

  • Сметана — 200 г
  • Майонез — 200 г
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Сахар — 0,5 ч. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 200 г
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Кунжут — для посыпки

Для начинки

  • Консервированная рыба (горбуша/лосось) — 1 банка
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Рис отварной — 100 г
  • Яйца отварные — 2 шт.
  • Укроп — небольшой пучок
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. В миске разомните рыбу вилкой, добавьте рис, нарезанные яйца, жареный лук и укроп. Для теста смешайте сметану, майонез, яйца, соль и сахар. Всыпьте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности.
  2. В форму вылейте половину теста, распределите начинку и залейте оставшимся тестом. Посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили чумовой пирог из слив на йогурте! Проще простого, а вкус как в кофейне.

