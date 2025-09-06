Заливной пирог с консервой, рисом и жареным луком — сытный и простой

Заливной пирог с рыбной консервой, рисом и жареным луком! Ароматный, сытный и невероятно вкусный пирог, который станет любимым блюдом всей семьи! Нежное тесто с хрустящей корочкой и сочная начинка с консервированной рыбой, рисом и яйцами — идеальный вариант для обеда или ужина.

Ингредиенты для теста

Сметана — 200 г

Майонез — 200 г

Соль — 0,5 ч. л.

Сахар — 0,5 ч. л.

Яйца — 2 шт.

Мука — 200 г

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Кунжут — для посыпки

Для начинки

Консервированная рыба (горбуша/лосось) — 1 банка

Лук репчатый — 1 шт.

Рис отварной — 100 г

Яйца отварные — 2 шт.

Укроп — небольшой пучок

Масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета. В миске разомните рыбу вилкой, добавьте рис, нарезанные яйца, жареный лук и укроп. Для теста смешайте сметану, майонез, яйца, соль и сахар. Всыпьте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности. В форму вылейте половину теста, распределите начинку и залейте оставшимся тестом. Посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до румяной корочки.

