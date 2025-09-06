Пицца-минутка на сковороде: быстрое тесто на майонезе и сметане

Пицца-минутка на сковороде! Быстрое тесто на майонезе и сметане. Вкусно и просто! Ароматная пицца, которая готовится быстрее, чем доставляют заказ. Нежное тесто и обильная начинка — вот секрет успеха!

Ингредиенты для теста

Сметана — 4 ст. ложки

Майонез — 4 ст. ложки

Яйца — 2 шт.

Мука — 9 ст. ложек

Для начинки

Ветчина — 50 г

Салями — 50 г

Сосиски — 50 г

Сыр — 50 г

Маслины — 6 шт.

Помидоры — 2 шт.

Специи — по вкусу

Приготовление

Смешать сметану с майонезом, добавить яйца и взбить. Всыпать муку, замесить тесто. Начинку нарезать кубиками (ветчину, салями, сосиски), помидоры — пластинками. Сковороду смазать маслом, вылить тесто, подрумянить под крышкой, перевернуть. Разложить начинку, посыпать сыром и специями. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 10–12 минут до расплавления сыра.

Для хрустящей корочки можно на 2 минуты открыть крышку в конце приготовления.

