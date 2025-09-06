Пицца-минутка на сковороде! Быстрое тесто на майонезе и сметане. Вкусно и просто! Ароматная пицца, которая готовится быстрее, чем доставляют заказ. Нежное тесто и обильная начинка — вот секрет успеха!
Ингредиенты для теста
- Сметана — 4 ст. ложки
- Майонез — 4 ст. ложки
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 9 ст. ложек
Для начинки
- Ветчина — 50 г
- Салями — 50 г
- Сосиски — 50 г
- Сыр — 50 г
- Маслины — 6 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Специи — по вкусу
Приготовление
- Смешать сметану с майонезом, добавить яйца и взбить. Всыпать муку, замесить тесто. Начинку нарезать кубиками (ветчину, салями, сосиски), помидоры — пластинками.
- Сковороду смазать маслом, вылить тесто, подрумянить под крышкой, перевернуть. Разложить начинку, посыпать сыром и специями. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 10–12 минут до расплавления сыра.
Для хрустящей корочки можно на 2 минуты открыть крышку в конце приготовления.
