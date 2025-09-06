Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025

Пицца-минутка на сковороде: быстрое тесто на майонезе и сметане

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пицца-минутка на сковороде! Быстрое тесто на майонезе и сметане. Вкусно и просто! Ароматная пицца, которая готовится быстрее, чем доставляют заказ. Нежное тесто и обильная начинка — вот секрет успеха!

Ингредиенты для теста

  • Сметана — 4 ст. ложки
  • Майонез — 4 ст. ложки
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 9 ст. ложек

Для начинки

  • Ветчина — 50 г
  • Салями — 50 г
  • Сосиски — 50 г
  • Сыр — 50 г
  • Маслины — 6 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Специи — по вкусу

Приготовление

  1. Смешать сметану с майонезом, добавить яйца и взбить. Всыпать муку, замесить тесто. Начинку нарезать кубиками (ветчину, салями, сосиски), помидоры — пластинками.
  2. Сковороду смазать маслом, вылить тесто, подрумянить под крышкой, перевернуть. Разложить начинку, посыпать сыром и специями. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 10–12 минут до расплавления сыра.

Для хрустящей корочки можно на 2 минуты открыть крышку в конце приготовления.

Ранее мы готовили мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или ужина.

пицца
тесто
закуска
простой рецепт
сковороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
