Мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или ужина

Мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или ужина

Мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или семейного ужина — ароматные с хрустящей корочкой и сочной начинкой! Тесто простое и очень вкусное.

Ингредиенты для теста

Молоко — 200 мл

Вода — 200 мл

Дрожжи сухие — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Мука — 560 г

Соль — ½ ч. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Для начинки

Колбаса или ветчина — 60 г

Помидоры черри — 8–10 шт.

Моцарелла — 150 г

Томатный соус — 4–5 ст. л.

Базилик или петрушка — по вкусу

Приготовление

Тесто: смешайте молоко, воду, дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут. Добавьте муку, соль и масло, замесите эластичное тесто. Дайте подойти 1 час. Формовка: раскатайте тесто в пласт (0,5 см), вырежьте кружки стаканом. Начинка: смажьте основу соусом, выложите колбасу, черри и моцареллу. Выпечка: готовьте 12–15 минут при 200 °C до румяности.

Подавайте горячими, украсив зеленью!

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