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26 июля 2025 в 07:45

Мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или семейного ужина — ароматные с хрустящей корочкой и сочной начинкой! Тесто простое и очень вкусное.

Ингредиенты для теста

  • Молоко — 200 мл
  • Вода — 200 мл
  • Дрожжи сухие — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Мука — 560 г
  • Соль — ½ ч. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.

Для начинки

  • Колбаса или ветчина — 60 г
  • Помидоры черри — 8–10 шт.
  • Моцарелла — 150 г
  • Томатный соус — 4–5 ст. л.
  • Базилик или петрушка — по вкусу

Приготовление

  1. Тесто: смешайте молоко, воду, дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут. Добавьте муку, соль и масло, замесите эластичное тесто. Дайте подойти 1 час.
  2. Формовка: раскатайте тесто в пласт (0,5 см), вырежьте кружки стаканом.
  3. Начинка: смажьте основу соусом, выложите колбасу, черри и моцареллу.
  4. Выпечка: готовьте 12–15 минут при 200 °C до румяности.

Подавайте горячими, украсив зеленью!

Ранее мы готовили «Ленивую пиццу» на тостовом хлебе за 15 минут! Пять вариантов начинки.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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