Мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или ужина

Мини-пиццы на дрожжевом тесте! Идеальная закуска для вечеринки или семейного ужина — ароматные с хрустящей корочкой и сочной начинкой! Тесто простое и очень вкусное.
Ингредиенты для теста
- Молоко — 200 мл
- Вода — 200 мл
- Дрожжи сухие — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Мука — 560 г
- Соль — ½ ч. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
Для начинки
- Колбаса или ветчина — 60 г
- Помидоры черри — 8–10 шт.
- Моцарелла — 150 г
- Томатный соус — 4–5 ст. л.
- Базилик или петрушка — по вкусу
Приготовление
- Тесто: смешайте молоко, воду, дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут. Добавьте муку, соль и масло, замесите эластичное тесто. Дайте подойти 1 час.
- Формовка: раскатайте тесто в пласт (0,5 см), вырежьте кружки стаканом.
- Начинка: смажьте основу соусом, выложите колбасу, черри и моцареллу.
- Выпечка: готовьте 12–15 минут при 200 °C до румяности.
Подавайте горячими, украсив зеленью!
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