Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 19:30

Вывозит любое мясо или рыбу — готовим эффектный французский соус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот классический французский соус отличается универсальностью и способностью подчеркнуть вкус любого основного блюда. Его легкая текстура и сбалансированный вкус с нотками лимона и трав идеально дополняют мясо, рыбу или овощи. Простота приготовления делает этот соус незаменимым помощником на каждой кухне.

Два яичных желтка смешивают с 1 ст. л. лимонного сока, щепоткой соли и перца. На водяной бане при постоянном помешивании взбивают смесь, постепенно добавляя 150 г растопленного сливочного масла. Соус готовят до загустения, не доводя до кипения. В конце добавляют 1 ч. л. дижонской горчицы и мелко рубленную зелень петрушки или укропа. Подают соус теплым к готовым блюдам.

Соус хранится в холодильнике до двух дней и может быть легко разогрет на водяной бане.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
соусы
мясо
рыба
Франция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Люберцах сдается квартира великого поэта
Эскорт, наркотики и ссоры с дочерью: как сейчас живет Дана Борисова
Смерть на линейке и труп в ночном кафе: главные ЧП недели
«Против СВО»: Мизулина вывела Крида на чистую воду
Стало известно, что Трамп тайно посылал своих разведчиков в КНДР
Названы марки самых угоняемых машин в России в 2025 году
Шуфутинский признался, как относится к Розенбауму на самом деле
Ветеран СВО отделался штрафом за жестокое избиение тещи
Появились новые подробности о расследовании убийства генерала Кириллова
Стало известно, как конфискация активов России ударит по евро
Американист раскрыл план Трампа по «вьетнамизации» Украины
Кровь с потолка начала капать на пациентов одной больницы
Психиатр усомнился в достоверности слов Аглаи Тарасовой в суде
В ЦСКА заявили о смерти своего экс-игрока
«Энергосберегающий» танцор Булановой прокомментировал слухи об увольнении
В России опровергли слухи о поставках яиц в США
Возвращение в РФ, «Третье сентября», мнение об СВО: как живет Шуфутинский
Трампа пригласили в одну страну СНГ в «удобные сроки»
Ученые нашли способ выявлять зависимость от лутбоксов у детей и подростков
Названа граница бедности в России
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.