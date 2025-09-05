Вывозит любое мясо или рыбу — готовим эффектный французский соус

Этот классический французский соус отличается универсальностью и способностью подчеркнуть вкус любого основного блюда. Его легкая текстура и сбалансированный вкус с нотками лимона и трав идеально дополняют мясо, рыбу или овощи. Простота приготовления делает этот соус незаменимым помощником на каждой кухне.

Два яичных желтка смешивают с 1 ст. л. лимонного сока, щепоткой соли и перца. На водяной бане при постоянном помешивании взбивают смесь, постепенно добавляя 150 г растопленного сливочного масла. Соус готовят до загустения, не доводя до кипения. В конце добавляют 1 ч. л. дижонской горчицы и мелко рубленную зелень петрушки или укропа. Подают соус теплым к готовым блюдам.

Соус хранится в холодильнике до двух дней и может быть легко разогрет на водяной бане.

