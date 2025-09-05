Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам Ресторатор Миронов: нужно сделать рыбу доступнее для россиян

Российскую рыбу нужно продвигать на внутреннем рынке, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. По его словам, переданным НСН, нужно делать скидки, чтобы люди могли оценить эту продукцию.

Нам нужен разворот на внутренний рынок, выстраивание логистики, организация новых поставщиков в центре России. С Дальнего Востока все должно идти в Россию, а не в другие страны. Нам нужна популяризация. Нам нужно делать цены доступными, — заявил он.

По его словам, российская рыба сегодня уходит в Китай и Японию. При этом рестораны закупают более дорогую зарубежную продукцию.

Ранее сенатор Игорь Зубарев заявил, что в России необходимо запустить государственную программу по продвижению отечественной рыбной продукции. По его мнению, молодежь в стране редко потребляет этот полезный продукт, за исключением суши.

До этого диетолог Филипп Кузьменко ранее порекомендовал россиянам употреблять рыбу два-три раза в неделю. Введение этого продукта в рацион позволит нормализовать содержание холестерина в крови и снизить риск развития атеросклероза.