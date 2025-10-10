Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 15:45

И с блинчиками, и к картошечке! Лучший рецепт малосольной горбуши

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые способны мгновенно преобразить любой, даже самый простой обед или ужин. Малосольная горбуша — как раз из таких. Эта нежная, ароматная рыба с насыщенным вкусом становится настоящей звездой стола. Она хороша везде: намазанная на хрустящий блинчик со сметаной, поданная к рассыпчатой отварной картошечке, или просто как изысканная закуска на тонком кусочке хлеба. Такую рыбу не стыдно поставить и на праздничный стол — она разлетится мгновенно. А главное, что готовится она невероятно просто и быстро, всего за несколько часов, в отличие от магазинных аналтов, где всегда есть сомнения в качестве и свежести.

Для приготовления вам понадобится: 1 свежемороженая горбуша (около 1 кг), 3 столовые ложки соли без горки, 1 столовая ложка сахара, щедрая щепотка черного молотого перца и по желанию можно добавить несколько веточек свежего укропа или пару лавровых листов для аромата. Разморозьте рыбу полностью, лучше всего оставив ее на ночь в холодильнике. Тщательно промойте, очистите от чешуи, если она есть, и выпотрошите. Теперь самый важный момент — удалите все кости. Для этого разрежьте тушку вдоль позвоночника и аккуратно отделите филе от хребта и реберных костей. Кожицу можно оставить. Смешайте в миске соль, сахар и перец. Этой сухой смесью натрите оба филе со всех сторон, не пропуская ни сантиметра. Если используете укроп или лаврушку, положите их сверху. Плотно завертите филе в пищевую пленку или положите в контейнер с крышкой. Оставьте при комнатной температуре на 2-3 часа, а затем уберите в холодильник еще на 6-8 часов. Через это время рыба будет готова. Перед подачей слегка промокните выделившуюся влагу салфеткой и нарежьте тонкими ломтиками.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

