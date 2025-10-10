Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 18:31

Очень необычная закуска из баклажанов. Имам баялды — как в Турции, только вкуснее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Это блюдо с интригующим названием, которое переводится как «имам упал в обморок», — настоящая легенда восточной кухни. По одной из версий, духовный наставник потерял сознание от восхитительного аромата, по другой — от осознания стоимости оливкового масла, ушедшего на его приготовление. Готовят его во многих странах — в Турции, Греции и Армении, но суть остается неизменной: это фаршированные баклажаны, тушеные в оливковом масле, которые подают холодными как изысканную закуску. Это строго вегетарианское блюдо, где главный акцент сделан на гармонии тушеных овощей и нежной текстуры баклажана.

Для приготовления вам понадобится: 4 баклажана, 2 белых луковицы, 200 г томатов в собственном соку, 3 зубчика чеснока, 1 ч.л. томатной пасты, 6 ст.л. оливкового масла, соль, сахар и зелень петрушки или кинзы по вкусу. Разогрейте духовку до 220°C. Баклажаны помойте и сделайте на каждом глубокий продольный разрез, не прорезая до конца, чтобы получился «карман». Посолите их внутри и снаружи и оставьте на 20-30 минут, чтобы ушла возможная горечь, после чего промойте и обсушите. Выложите баклажаны на противень и запекайте около 20 минут до мягкости. Для начинки лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте в оливковом масле до мягкости. Добавьте томаты в собственном соку и томатную пасту, тушите 5-7 минут, пока соус не загустеет. В конце добавьте рубленую зелень, соль и щепотку сахара, который уравновесит кислоту помидоров. Уменьшите температуру духовки до 180°C. Аккуратно наполните запеченные баклажаны остывшей начинкой. Уложите их в огнеупорную форму, влейте на дно пару столовых ложек воды и сбрызните оставшимся оливковым маслом. Запекайте еще 40-45 минут, пока баклажаны не станут совсем мягкими, а жидкость почти не выпарится. Подавайте блюдо полностью остывшим, давая ему настояться в холодильнике несколько часов — так вкус раскроется в полной мере.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

