10 октября 2025 в 17:51

Закуска «Коралловые рифы» из крабовых палочек — сочные, нежные шарики исчезнут со стола за минуту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда самые простые ингредиенты могут превратиться в настоящее праздничное блюдо, которое удивит и внешним видом, и вкусом. Именно такой является закуска «Коралловые рифы» — нежные шарики из крабовых палочек, которые своим видом действительно напоминают морские кораллы. Это блюдо идеально подходит для новогоднего стола или фуршета, где важно, чтобы закуска была не только вкусной, но и красивой. Сочетание нежного плавленого сыра, пикантных крабовых палочек, хрустящих орехов и солоноватых маслин создает удивительную гармонию вкусов. А главное — готовится это все буквально за 15-20 минут, не требуя никаких особенных кулинарных навыков.

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 3 плавленых сырка, 4 зубчика чеснока, 50 г очищенных грецких орехов, полбанки маслин без косточек и пучок свежего зеленого салата для подачи. Крабовые палочки нужно мелко натереть на терке или измельчить в блендере до состояния мелкой крошки. Плавленые сырки также натираем на мелкой терке. Чеснок пропускаем через пресс. Грецкие орехи слегка обжариваем на сухой сковороде до появления аромата, затем измельчаем в крошку, но не в муку. Маслины режем мелкими кубиками. Теперь смешиваем все ингредиенты в одной миске: крабовые палочки, плавленый сыр, чеснок, орехи и маслины. Тщательно вымешиваем массу руками до однородности. Если масса получается слишком сухой, можно добавить ложку майонеза или сметаны. Из полученной массы формируем небольшие шарики размером с грецкий орех. Выкладываем их на блюдо, застеленное листьями зеленого салата. По желанию можно украсить мелко нарезанной зеленью или крошкой из яичного желтка. Даем закуске настояться в холодильнике хотя бы 30 минут перед подачей — так шарики пропитаются и станут еще нежнее.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

