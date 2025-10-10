Вкусный салат с крабовыми палочками и яблоком: его текстура просто тает во рту! Сочетание свежего яблока, нежных крабовых палочек и сыра создает удивительно гармоничный и легкий вкус. Идеальный выбор для тех, кто ценит простые, но изысканные блюда, готовящиеся буквально за 15 минут.
Ингредиенты
- Крабовые палочки — 200 г
- Яблоко — 1 шт. (крупное)
- Сыр — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Майонез — 4 ст. л.
- Укроп — для украшения
Приготовление
- Очистите яблоко от кожуры и натрите на крупной терке, равномерно распределите по дну салатника и слегка промажьте майонезом. Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками и выложите вторым слоем, покрывая тонкой сеточкой майонеза.
- Вареные яйца натрите на средней терке, распределите по поверхности и также промажьте. Завершите салат слоем сыра, натертого на мелкой терке. Дайте блюду пропитаться в холодильнике 30–40 минут перед подачей, украсив веточкой укропа.
Ранее мы готовили салат «Обжорка» с говядиной и грибами. Обалденное сочетание простых продуктов.