Вкусный салат с крабовыми палочками и яблоком: его текстура просто тает во рту! Сочетание свежего яблока, нежных крабовых палочек и сыра создает удивительно гармоничный и легкий вкус. Идеальный выбор для тех, кто ценит простые, но изысканные блюда, готовящиеся буквально за 15 минут.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г

Яблоко — 1 шт. (крупное)

Сыр — 100 г

Яйца — 2 шт.

Майонез — 4 ст. л.

Укроп — для украшения

Приготовление

Очистите яблоко от кожуры и натрите на крупной терке, равномерно распределите по дну салатника и слегка промажьте майонезом. Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками и выложите вторым слоем, покрывая тонкой сеточкой майонеза. Вареные яйца натрите на средней терке, распределите по поверхности и также промажьте. Завершите салат слоем сыра, натертого на мелкой терке. Дайте блюду пропитаться в холодильнике 30–40 минут перед подачей, украсив веточкой укропа.

