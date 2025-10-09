Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 19:47

На праздничный стол и просто к ужину — этот салат точно вас покорит: фишка в копченой горбуше

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеный салат с копченой горбушей представляет собой изысканное блюдо, которое сочетает насыщенный вкус рыбы и нежность овощных слоев. Этот салат отличается оригинальной подачей и сбалансированным вкусом, что делает его идеальным выбором для праздничного стола. Сочетание копченой рыбы и свежих овощей создает гармоничный вкусовой ансамбль.

Для приготовления потребуется: 200 г горбуши горячего копчения, 1 луковица, 2 моркови, 3 яйца, 100 г твердого сыра, 50 г салата айсберг, майонез для заправки. Для маринада: 1 столовая ложка уксуса, 1 чайная ложка сахара, 2 столовые ложки воды. Морковь и яйца отваривают до готовности и очищают. Лук нарезают мелкими кубиками и маринуют в смеси уксуса, сахара и воды в течение 20 минут. Горбушу очищают от кожи и костей, измельчают. Сыр, вареную морковь и яйца натирают на отдельной терке. Сборку начинают с рыбы, затем слой маринованного лука, смазывают майонезом. Далее выкладывают яйца, снова майонез, затем морковь и майонез. Завершают салат измельченным салатом айсберг и тертым сыром.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

