Хрустящая квашеная капуста с виноградом и брусникой. Очень вкусно к картошечке и к мясу — объедение!

Когда за окном сезон дождей и холодов, так хочется сохранить в баночке немного осеннего солнца и витаминов. Квашеная капуста — это проверенный поколениями источник энергии и здоровья, но даже ее можно превратить в настоящий кулинарный шедевр. Представьте себе хрустящую, в меру кислую капусту, в которой, как самоцветы, сверкают сладкие ягоды винограда и рубиновая брусника. Это не просто закуска, а совершенно новое гастрономическое переживание, где традиционная кислинка встречается со сладостью и легкой терпкостью. Такая капуста станет звездой любого застолья — от будничного ужина до праздничного фуршета.

Для приготовления вам понадобится: 1 большой кочан капусты весом около 2 кг, 2 средние моркови, 100 г винограда (лучше взять без косточек), 50 г свежей или замороженной брусники, 1 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. соли крупного помола и несколько горошин душистого перца.

Капусту нужно нашинковать тонкой соломкой. Морковь натереть на крупной терке. Виноград разрезать пополам, а если ягоды крупные — на четвертинки. В большом тазу смешайте капусту и морковь, добавьте соль и сахар. Теперь нужно хорошо помять овощи руками, чтобы они пустили сок. Делайте это энергично, в течение 5–7 минут. Затем добавьте к капустной массе виноград, бруснику и перец, аккуратно перемешайте. Переложите смесь в чистую банку или эмалированную кастрюлю, плотно утрамбовывая. Сверху установите гнет. Оставьте капусту кваситься при комнатной температуре на 2–3 дня. Не забывайте несколько раз в день протыкать ее до самого дна деревянной палочкой, чтобы выпускать газы. Когда капуста станет упругой и приобретет приятный кисловатый вкус, уберите ее в холодильник. Пробовать можно сразу, но настоящий вкус раскроется через неделю.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.