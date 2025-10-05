Горбуша в сливочно-сырном соусе — готовить проще простого! Вся семья попросит добавки

Горбуша в сливочно-сырном соусе — готовить проще простого! Вся семья попросит добавки. Это блюдо превратит простую горбушу в изысканный деликатес! Нежное филе в бархатном сливочном соусе с плавленым сыром и овощами тает во рту. Идеально для праздничного ужина и семейного обеда.

Ингредиенты

Филе горбуши — 1 кг

Сыр плавленый — 180 г

Морковь — 2 шт. (крупные)

Лук репчатый — 2 шт.

Мука пшеничная — 3 ст. л.

Сливки 20% — 200 мл

Вода — 150 мл

Масло растительное — 4 ст. л.

Укроп свежий — 1/2 пучка

Соль — 1,5 ч. л.

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Рыбу нарежьте кубиками 3×3 см, сбрызните лимонным соком, обваляйте в муке. Обжарьте на сильном огне 5 минут до корочки. Морковь натрите на корейской тёрке, лук нарежьте полукольцами. Пассеруйте 7 минут. Добавьте нарезанный сыр, сливки и воду. Тушите 10 минут до однородности. Соедините рыбу с соусом, потомите 5 минут. Посыпьте укропом, дайте настояться 15 минут. Подавайте с рисом или картофельным пюре.

Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. дижонской горчицы и щепотку мускатного ореха.

