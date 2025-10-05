Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 19:00

Горбуша в сливочно-сырном соусе — готовить проще простого! Вся семья попросит добавки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горбуша в сливочно-сырном соусе — готовить проще простого! Вся семья попросит добавки. Это блюдо превратит простую горбушу в изысканный деликатес! Нежное филе в бархатном сливочном соусе с плавленым сыром и овощами тает во рту. Идеально для праздничного ужина и семейного обеда.

Ингредиенты

  • Филе горбуши — 1 кг
  • Сыр плавленый — 180 г
  • Морковь — 2 шт. (крупные)
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 3 ст. л.
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Вода — 150 мл
  • Масло растительное — 4 ст. л.
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/2 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Рыбу нарежьте кубиками 3×3 см, сбрызните лимонным соком, обваляйте в муке. Обжарьте на сильном огне 5 минут до корочки. Морковь натрите на корейской тёрке, лук нарежьте полукольцами.
  2. Пассеруйте 7 минут. Добавьте нарезанный сыр, сливки и воду. Тушите 10 минут до однородности. Соедините рыбу с соусом, потомите 5 минут. Посыпьте укропом, дайте настояться 15 минут. Подавайте с рисом или картофельным пюре.

Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. дижонской горчицы и щепотку мускатного ореха.

Ранее мы готовили салат «Амурский», который покорит с первой ложки! Нужны баночка шпрот и овощи.

Читайте также
Рулет из горбуши с яйцом и зеленью — вкусный и горячим, и холодным! Секрет в красивой начинке!
Общество
Рулет из горбуши с яйцом и зеленью — вкусный и горячим, и холодным! Секрет в красивой начинке!
Запеканка из филе минтая с луком, яйцами и сыром: самая простая и самая вкусная
Общество
Запеканка из филе минтая с луком, яйцами и сыром: самая простая и самая вкусная
Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду
Семья и жизнь
Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду
Киш лорен — простой французский пирог: классика с сырно-ветчинной начинкой
Общество
Киш лорен — простой французский пирог: классика с сырно-ветчинной начинкой
Как в Италии, но очень просто! Запеченная свинина пячисто по-белорусски
Семья и жизнь
Как в Италии, но очень просто! Запеченная свинина пячисто по-белорусски
горбуша
рыба
сливки
сыр
простые рецепты
соусы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ХАМАС сделало заявление о сроках освобождения израильских заложников
«Более-менее»: Челестини оценил победный матч против «Спартака»
Протестующие вновь перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси
Новый учебник истории, критика ИИ, глупости: куда пропал Владимир Мединский
«Не так страшно»: военный рассказал о пользе опыта физрука в зоне СВО
Богомаз озвучил последствия атаки БПЛА на «Мираторг» в Брянской области
Россиянин удивился большому счету в ресторане и вызвал полицию
«Очень незауряден»: аналитик указал на одну черту Путина
В ВСУ взбунтовались из-за «уничтожения» целой роты противников Зеленского
Тысяча туристов застряла на Эвересте: что случилось, они все умрут?
Подросток попросил ChatGPT составить план убийства одноклассника
Фейковая племянница Шойгу увела у москвичей 200 млн рублей
В Сербии раскрыли истинную цель санкций США против NIS
Кровавая перестрелка произошла в техасском ночном клубе
МИД России предупредил о дипфейке с Марией Захаровой
В Госдуме хлесткой фразой высмеяли русофобов Запада после выборов в Чехии
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России
Раскрыты детали гибели россиянки на курорте в Болгарии
В Совфеде назвали показными слова Зеленского о прекращении огня
Заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов в Донецке
Дальше
Самое популярное
Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час
Общество

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.