Горбуша в сливочно-сырном соусе — готовить проще простого! Вся семья попросит добавки. Это блюдо превратит простую горбушу в изысканный деликатес! Нежное филе в бархатном сливочном соусе с плавленым сыром и овощами тает во рту. Идеально для праздничного ужина и семейного обеда.
Ингредиенты
- Филе горбуши — 1 кг
- Сыр плавленый — 180 г
- Морковь — 2 шт. (крупные)
- Лук репчатый — 2 шт.
- Мука пшеничная — 3 ст. л.
- Сливки 20% — 200 мл
- Вода — 150 мл
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Укроп свежий — 1/2 пучка
- Соль — 1,5 ч. л.
- Перец чёрный — 1/2 ч. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление
- Рыбу нарежьте кубиками 3×3 см, сбрызните лимонным соком, обваляйте в муке. Обжарьте на сильном огне 5 минут до корочки. Морковь натрите на корейской тёрке, лук нарежьте полукольцами.
- Пассеруйте 7 минут. Добавьте нарезанный сыр, сливки и воду. Тушите 10 минут до однородности. Соедините рыбу с соусом, потомите 5 минут. Посыпьте укропом, дайте настояться 15 минут. Подавайте с рисом или картофельным пюре.
Совет: для пикантности добавьте в соус 1 ч. л. дижонской горчицы и щепотку мускатного ореха.
