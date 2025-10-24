Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 11:11

Запеченная горбуша с ароматным луком: рецепт, который покорит всех

Запеченная горбуша Запеченная горбуша Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Разогрейте духовку до 190 градусов. Лук (1 шт.) очистите и нарежьте тонкими перьями, чтобы он равномерно пропекся и стал мягким. Выложите лук в миску, добавьте майонез (количество по вкусу) и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом.

Возьмите форму для запекания, смазывать её не обязательно, так как майонез предотвратит пригорание рыбы. При желании застелите форму фольгой, чтобы облегчить ее очистку.

Выложите кусочки горбуши (500 г филе) в форму, посолите и поперчите по вкусу, добавьте любимые специи для рыбы на ваш выбор. Сверху равномерно распределите лук, смешанный с майонезом. По желанию можно добавить тертую морковь и сыр для создания ароматной «шубки».

Запекайте блюдо в предварительно разогретой духовке 30–40 минут, ориентируясь на золотистую корочку лука и готовность рыбы. Готовую горбушу аккуратно выньте из духовки и сразу подавайте к столу. Наслаждайтесь нежным вкусом простого и сытного блюда!

Ранее мы поделились рецептом сочной горбуши с цитрусовой ноткой в духовке.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
