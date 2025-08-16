Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 09:00

Салат «Амурский» — покорит с первой ложки! Нужны баночка шпрот и овощи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Амурский» — покорит с первой ложки! Нужны баночка шпрот и овощи! Этот слоёный салат — идеальное сочетание нежности и пикантности. Сытная картофельная основа, ароматные шпроты, свежий огурец и сыр создают потрясающую гармонию вкусов. Простота приготовления и изысканный результат — вот секрет его популярности!

Ингредиенты

  • Картофель — 300 г
  • Морковь — 150 г
  • Шпроты в масле — 1 банка (200 г)
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Маринованный огурец — 80 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Майонез — по вкусу

Приготовление

  1. Отвариваем картофель, морковь и яйца до готовности. Все ингредиенты натираем на тёрке: картофель и морковь — крупно, сыр — мелко, огурец — средними стружками. Яйца трем на мелкой тёрке. Шпроты разминаем вилкой, сохраняя немного масла для сочности.
  2. Собираем салат слоями: картофель + майонез, размятые шпроты, морковь + лёгкий слой майонеза, сырная стружка, огуречные стружки и майонез, яичная крошка.
  3. Накрываем салатник пищевой плёнкой и отправляем в холодильник минимум на 1 час — это позволит всем вкусам идеально соединиться.

Совет: для оригинального вкуса можно добавить слой из зелёного яблока между морковью и сыром!

Ранее мы готовили салат из духовки! Невероятное летнее блюдо с баклажанами и перцем.

салат
шпроты
яйца
картошка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
