Салат «Амурский» — покорит с первой ложки! Нужны баночка шпрот и овощи! Этот слоёный салат — идеальное сочетание нежности и пикантности. Сытная картофельная основа, ароматные шпроты, свежий огурец и сыр создают потрясающую гармонию вкусов. Простота приготовления и изысканный результат — вот секрет его популярности!

Ингредиенты

Картофель — 300 г

Морковь — 150 г

Шпроты в масле — 1 банка (200 г)

Твёрдый сыр — 100 г

Маринованный огурец — 80 г

Яйца — 2 шт.

Майонез — по вкусу

Приготовление

Отвариваем картофель, морковь и яйца до готовности. Все ингредиенты натираем на тёрке: картофель и морковь — крупно, сыр — мелко, огурец — средними стружками. Яйца трем на мелкой тёрке. Шпроты разминаем вилкой, сохраняя немного масла для сочности. Собираем салат слоями: картофель + майонез, размятые шпроты, морковь + лёгкий слой майонеза, сырная стружка, огуречные стружки и майонез, яичная крошка. Накрываем салатник пищевой плёнкой и отправляем в холодильник минимум на 1 час — это позволит всем вкусам идеально соединиться.

Совет: для оригинального вкуса можно добавить слой из зелёного яблока между морковью и сыром!

