Салат «Амурский» — покорит с первой ложки! Нужны баночка шпрот и овощи! Этот слоёный салат — идеальное сочетание нежности и пикантности. Сытная картофельная основа, ароматные шпроты, свежий огурец и сыр создают потрясающую гармонию вкусов. Простота приготовления и изысканный результат — вот секрет его популярности!
Ингредиенты
- Картофель — 300 г
- Морковь — 150 г
- Шпроты в масле — 1 банка (200 г)
- Твёрдый сыр — 100 г
- Маринованный огурец — 80 г
- Яйца — 2 шт.
- Майонез — по вкусу
Приготовление
- Отвариваем картофель, морковь и яйца до готовности. Все ингредиенты натираем на тёрке: картофель и морковь — крупно, сыр — мелко, огурец — средними стружками. Яйца трем на мелкой тёрке. Шпроты разминаем вилкой, сохраняя немного масла для сочности.
- Собираем салат слоями: картофель + майонез, размятые шпроты, морковь + лёгкий слой майонеза, сырная стружка, огуречные стружки и майонез, яичная крошка.
- Накрываем салатник пищевой плёнкой и отправляем в холодильник минимум на 1 час — это позволит всем вкусам идеально соединиться.
Совет: для оригинального вкуса можно добавить слой из зелёного яблока между морковью и сыром!
