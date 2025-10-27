Минтай больше не жарю. Беру филе, помидоры и сыр — запеканка «Слои» в сметанно-чесночном соусе! Очень вкусно и просто

Когда хочется порадовать семью изысканным блюдом без лишних затрат, этот рецепт становится настоящим открытием. Нежное филе минтая, запеченное под слоем ароматных томатов и расплавленного сыра в сметанном соусе, превосходит по вкусу многие мясные деликатесы. Сочетание сочной рыбы, кисловатых помидоров и сливочной сметаны создает удивительную гармонию, напоминающую лучшие традиции французской кухни, но доступную каждому. Это блюдо доказывает, что даже бюджетная рыба может стать основой для праздничного ужина, если подойти к приготовлению с фантазией.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, 2 помидора, 150 г твердого сыра, 200 г сметаны, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, прованские травы. Филе нарежьте порционно, посолите, поперчите. Лук нарежьте кольцами, помидоры — тонкими кружками, сыр натрите на терке. Смешайте сметану с измельченным чесноком и травами. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слоями: лук, рыба, сметанный соус, помидоры, сыр. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте с картофельным пюре или свежими овощами.

