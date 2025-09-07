«Был у нас пацанчик один»: боец выстрелом из Д-30 попал в тоннель с ВСУ

«Был у нас пацанчик один»: боец выстрелом из Д-30 попал в тоннель с ВСУ Боец РФ выстрелил из гаубицы Д-30 в тоннель с военными ВСУ

Российский боец выстрелом из гаубицы Д-30 попал в тоннель с украинскими солдатами, сообщил военнослужащий 123-го гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона с позывным Енот. По его словам, которые приводит ТАСС, инцидент произошел около железнодорожной станции.

Был у нас пацанчик один, он закинул прям в тоннель. Там есть тоннель под ЖД, по-моему. Он четко им (ВСУ. — NEWS.ru) прям туда закинул, — отметил он.

До этого стало известно, что отряд спецназа погранслужбы Украины из состава 10-го погранотряда перебросили на Волчанское направление. По словам источника, за подготовку подразделения отвечали инструкторы из США, а с командиром встречался экс-госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Ранее боец с позывным Лабиринт сообщил, что российские солдаты препятствуют попыткам ВСУ концентрироваться на стыке Курской и Белгородской областей. Бойцы ВС РФ плотно держат район, срывая ротации противника и ликвидируя его склады с боекомплектами и логистические объекты, объяснил военнослужащий. В МО РФ данную информацию не комментировали.