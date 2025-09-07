HR-эксперт ответила, кому труднее всего найти работу в 2025 году

HR-эксперт ответила, кому труднее всего найти работу в 2025 году HR-эксперт Екатерина Великая: на одну вакансию юриста приходится 400 откликов

В 2025 году на одну вакансию юриста или экономиста приходится 400 откликов соискателей, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтехотрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, такая же ситуация наблюдается среди офис-менеджеров.

Особенно большая проблема сейчас стоит у юристов и экономистов. 20 лет назад все массово поступали на экономические и юридические факультеты. Специалистов стало настолько много, что зарплаты у них очень сильно снижаются. На одну вакансию приходится около 400 откликов юристов. Если говорить о бэк-офисных позициях, таких как офис-менеджеры, то ситуация аналогичная. Примерно такая же выборка — 400 откликов на одно рабочее место, — объяснила Великая.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что работодатель может обратить внимание на имя кандидата при просмотре резюме. По ее словам, имя может вызвать приятные или негативные эмоции.

До этого стало известно, что большинство представителей поколения зумеров не готовы работать по традиционному графику 5/2. Ключевые критерии выбора места работы для молодых людей — уровень заработной платы, возможность профессионального развития, взаимоотношения с коллегами, удаленная работа и баланс между работой и личной жизнью.