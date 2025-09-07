Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 09:30

HR-эксперт ответила, кому труднее всего найти работу в 2025 году

HR-эксперт Екатерина Великая: на одну вакансию юриста приходится 400 откликов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году на одну вакансию юриста или экономиста приходится 400 откликов соискателей, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтехотрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, такая же ситуация наблюдается среди офис-менеджеров.

Особенно большая проблема сейчас стоит у юристов и экономистов. 20 лет назад все массово поступали на экономические и юридические факультеты. Специалистов стало настолько много, что зарплаты у них очень сильно снижаются. На одну вакансию приходится около 400 откликов юристов. Если говорить о бэк-офисных позициях, таких как офис-менеджеры, то ситуация аналогичная. Примерно такая же выборка — 400 откликов на одно рабочее место, — объяснила Великая.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что работодатель может обратить внимание на имя кандидата при просмотре резюме. По ее словам, имя может вызвать приятные или негативные эмоции.

До этого стало известно, что большинство представителей поколения зумеров не готовы работать по традиционному графику 5/2. Ключевые критерии выбора места работы для молодых людей — уровень заработной платы, возможность профессионального развития, взаимоотношения с коллегами, удаленная работа и баланс между работой и личной жизнью.

юристы
экономисты
вакансии
работодатели
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генич высказался об идее Минспорта ужесточить лимит на легионеров
Завершено следствие по делу Лерчек о выводе 250 млн рублей
В Госдуме предложили уменьшить количество рабочих часов в пятницу
5 рецептов малосольных огурцов: от классики до экспресс-варианта в пакете
БПЛА летали над пляжем во время визита Лаврова в КНДР
Раскрыта судьба пропавшего на Эльбрусе белорусского туриста
В Кремле раскрыли отношение Путина к фильмам о себе
«Боится народного гнева»: депутат об отказе Зеленского ехать в Россию
Словакия заинтересована «запустить дела» с Россией как можно скорее
На Западе увидели опасность для НАТО в сотрудничестве России, Китая и КНДР
Япония останется без премьер-министра
Названы профессии, которые не сможет заменить ИИ
Стали известны подробности масштабного удара по Украине
HR-эксперт ответила, кому труднее всего найти работу в 2025 году
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 сентября 2025 года
Лондон возглавит штаб многонациональных сил НАТО на Украине
Россиянин не захотел возвращать долг соседке и взялся за топор
День нефтяника — праздник людей, которые обеспечивают страну энергией
Бойцы ВСУ боятся голода и отказываются идти в бой
«Был у нас пацанчик один»: боец выстрелом из Д-30 попал в тоннель с ВСУ
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае
Общество

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.