07 сентября 2025 в 10:09

Завершено следствие по делу Лерчек о выводе 250 млн рублей

Лерчек (Валерия Чекалина) Лерчек (Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее экс-супруга Артема о выводе за рубеж 250 млн рублей, передает РИА Новости. Фигуранты уже приступили к изучению собранных материалов.

Близкий к следствию источник заявил, что Чекалины «пока что они изучили 40 листов из 15 томов». Отмечается, что экс-супруги на данный момент находятся под домашним арестом.

Ранее Троицкий районный суд Москвы продлил на один месяц домашний арест блогеру Лерчек. Кроме того, аналогичное решение было вынесено в отношении ее бывшего мужа Артема Чекалина. Блогеров задержали 3 октября 2024 года в Москве, с тех пор они находятся под домашним арестом.

Также подруга Лерчек, блогер Евгения Кривцова, рассказала, что Чекалин тяжело переживал развод, в частности злоупотреблял алкоголем. По ее словам, расставание с избранницей стало для него настоящим ударом. Подруга уточнила, что инициатором разрыва стала Лерчек. По признаниям Кривцовой, она поддерживала блогера на протяжении всего бракоразводного процесса.

