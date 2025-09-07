В Кремле раскрыли отношение Путина к фильмам о себе

В Кремле раскрыли отношение Путина к фильмам о себе Песков: Путин не тратит время на книги и фильмы о себе

Российский лидер Владимир Путин не интересуется книгами и фильмами о себе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В беседе с ТАСС он пояснил, что президент просто не хочет терять время.

Как он сам неоднократно говорил, про себя ни книги не читает, ни фильмы не смотрит, — сказал Песков.

До этого сам Путин заявил, что впервые слышит о фильме «Кремлевский волшебник», в котором его играет актер Джуд Лоу. На пресс-конференции по итогам визита в Китай он отметил, что не может ничего сказать о ленте, так как не знаком с ней.

Ранее пресс-секретарь президента выразил мнение, что Путин оказал большое влияние на мировую политику, поэтому создание фильма про него на Западе весьма закономерно. По его словам, Москва с пониманием относится к съемкам «Кремлевского волшебника».

Фильм «Кремлевский волшебник» Оливье Ассайаса является экранизацией одноименного произведения итальянского автора Джулиано да Эмполи. Съемки велись в Европе с соблюдением повышенных мер конфиденциальности, детали съемочного процесса тщательно скрывались.