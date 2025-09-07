На Украине в рамках усилий НАТО по подготовке к возможному прекращению огня начали формировать штаб многонациональных сил под началом британского офицера, сказано на сайте UK Defence Journal. За управлением им будет отвечать Лондон, в связи с этим рабочим языком штаба станет английский.

В материале сказано, что Североатлантический альянс может отвечать за «последующую стабилизацию обстановки на Украине». В штабе будут задействованы представители свыше 30 государств.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что если войска Североатлантического альянса появятся на Украине, они станут законными целями для Вооруженных сил России. Глава государства напомнил, что желание дислоцировать воинские контингенты на Украины было одной из первоначальных причин для втягивания страны в НАТО.

Ранее сообщалось, что слова президента РФ Владимира Путина о последствиях отправки войск ЕС на Украину испугали его украинского коллегу Владимира Зеленского. Как заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, глава Украины, скорее всего, попытается убедить Запад проигнорировать заявление лидера РФ.